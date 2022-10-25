***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:13
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073818
BIST
10:063.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 18,11
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.983
10:0618,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6378
En Düşük
18,5316
10:0618,3623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
10:06987,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,83
|Açılış
|: 987,06
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler10:06
|AGYO
|8,36
|12.854.227
|% 10,00
|
|FENER
|68,35
|90.064.122
|% 9,98
|
|ISBIR
|67,00
|1.079.035
|% 9,84
|
|YESIL
|2,39
|16.895.933
|% 8,14
|
|BEYAZ
|16,60
|25.072.770
|% 7,79
|
|CONSE
|7,43
|51.026.953
|% -9,28
|
|YEOTK
|50,00
|4.239.529
|% -6,02
|
|BJKAS
|5,24
|21.069.348
|% -5,76
|
|KTSKR
|46,36
|4.703.503
|% -5,19
|
|ALKA
|41,74
|45.494.509
|% -4,89
|
|THYAO
|99,95
|526.331.271
|% 0,45
|
|TOASO
|107,80
|293.429.540
|% 0,84
|
|SASA
|102,90
|211.884.545
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,66
|210.007.863
|% 0,65
|
|EREGL
|30,80
|207.070.403
|% 1,05
|
|EKGYO
|4,66
|210.007.863
|% 0,65
|
|SKBNK
|2,02
|42.178.924
|% 2,02
|
|YKBNK
|9,46
|159.765.573
|% 0,96
|
|ADESE
|1,29
|21.607.093
|% -0,77
|
|ISCTR
|9,79
|120.051.694
|% 1,35
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6115
|18,6145
|% 0,17
|
|Euro
|18,3488
|18,3623
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,9480
|21,0530
|% 0,15
|
|Frank
|18,4932
|18,6046
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9373
|4,9621
|% 0,10
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-1,61
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.654
|6.759
|-10,00
|
|Yarım
|3.242
|3.300
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,25
|91,25
|0,04
|
Seans Raporu
10:06
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10:20FENER
Yüzde 9.98 oranında artışla 68.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 305, 966 adet işlem
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10:18AGYO
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10:17CELHA
Yüzde 7.74 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 833 adet işlem
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10:16XU100
Endeks 3, 999 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 1, 229.00 milyon TL de
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10:16ISGYO
Yüzde 4.62 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 336, 309 adet işlem