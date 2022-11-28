***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 11:36
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082542
BIST
15:514.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 76,95
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:5118,6239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0097
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
15:5119,5042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0976
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
15:511.051,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.051,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:51
|RTALB
|13,75
|114.372.459
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|381.038.767
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.583.395
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.819.276
|% 10,00
|
|PRKAB
|37,42
|187.575.404
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MIATK
|129,50
|129.614.742
|% -7,76
|
|MZHLD
|15,73
|46.506.150
|% -7,36
|
|PNLSN
|38,74
|203.400.749
|% -7,28
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|THYAO
|115,90
|7.904.096.304
|% 1,85
|
|PETKM
|18,18
|4.248.861.491
|% 4,78
|
|EREGL
|42,32
|3.809.560.941
|% 1,05
|
|ASELS
|48,78
|3.449.070.290
|% 1,20
|
|KOZAL
|339,20
|3.186.540.045
|% -0,73
|
|SKBNK
|2,79
|1.143.784.866
|% 5,28
|
|EKGYO
|7,04
|2.557.098.378
|% 1,88
|
|ISCTR
|10,54
|3.127.411.305
|% 2,83
|
|YKBNK
|11,95
|2.883.688.010
|% 4,37
|
|PETKM
|18,18
|4.248.861.491
|% 4,78
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6169
|18,6239
|% -0,05
|
|Euro
|19,4939
|19,5042
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,4660
|22,5787
|% -0,03
|
|Frank
|19,6562
|19,7746
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,03
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-0,71
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|7.006
|7.112
|-3,00
|
|Tam
|7.028
|7.085
|-24,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.731
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,17
|81,17
|-2,54
|
Seans Raporu
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