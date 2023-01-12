***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:38
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YUNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101104
BIST
14:514.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,37
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:5118,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:5120,2239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0337
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:511.139,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.139,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,28
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:51
|KRDMA
|17,38
|362.884.800
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.668.144
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.546.948
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|26.593.324
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.589,60
|90.295.264
|% -8,52
|
|CEOEM
|16,76
|18.329.883
|% -8,47
|
|THYAO
|128,70
|8.540.573.279
|% 2,71
|
|KRDMD
|17,93
|5.923.259.717
|% 4,30
|
|ASELS
|53,50
|4.006.138.114
|% 1,33
|
|EREGL
|37,38
|3.703.680.315
|% 1,47
|
|KOZAL
|518,90
|3.441.311.462
|% 0,02
|
|KRDMD
|17,93
|5.923.259.717
|% 4,30
|
|EKGYO
|7,92
|2.645.388.357
|% -1,98
|
|YKBNK
|8,68
|2.299.650.487
|% 1,05
|
|SKBNK
|2,50
|398.200.611
|% -1,96
|
|AKBNK
|15,83
|2.248.867.487
|% -1,68
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7822
|18,7834
|% 0,05
|
|Euro
|20,2149
|20,2239
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7711
|22,8853
|% 0,16
|
|Frank
|20,0702
|20,1911
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,03
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|8,54
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,41
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.759
|6,00
|
|Tam
|7.695
|7.741
|8,00
|
|Yarım
|3.747
|3.788
|5,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,35
|0,20
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|1,20
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:06SDTTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 62.30 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 917 adet işlem
-
15:05YGYO
Yüzde 4.49 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 642, 075 adet işlem
-
15:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.55 ) 5, 191
-
15:04
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, COSMO, VKING
-
15:04XU100
Endeks 4, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 71, 911.00 milyon TL de