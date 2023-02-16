***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:07
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113927
BIST
11:145.074
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 123,60
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.074
11:1418,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:1420,2461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0879
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
11:141.116,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.116,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:14
|OYAKC
|30,14
|181.965.750
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|14.448.033
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|4.844.557
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|3.132.430
|% 9,99
|
|TUPRS
|632,30
|375.586.832
|% 9,98
|
|MACKO
|60,00
|228.971.073
|% -8,95
|
|RAYSG
|14,35
|1.984.849
|% -8,72
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|AGESA
|27,36
|27.643.796
|% -6,75
|
|THYAO
|145,70
|3.400.119.658
|% 4,15
|
|EREGL
|43,20
|2.547.076.823
|% 4,55
|
|SISE
|45,08
|1.338.601.638
|% 5,57
|
|ASELS
|59,50
|1.322.821.937
|% 2,23
|
|AKBNK
|16,54
|1.182.019.005
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,57
|572.546.137
|% 5,14
|
|AKBNK
|16,54
|1.182.019.005
|% 2,29
|
|YKBNK
|9,20
|606.119.915
|% 2,91
|
|EREGL
|43,20
|2.547.076.823
|% 4,55
|
|ALBRK
|3,45
|185.910.408
|% -0,58
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8533
|18,8565
|% 0,04
|
|Euro
|20,2362
|20,2461
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,6402
|22,7538
|% 0,15
|
|Frank
|20,3553
|20,4779
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0103
|5,0354
|% 0,02
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,33
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,49
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.578
|7.642
|7,00
|
|Yarım
|3.702
|3.740
|4,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.870
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,02
|
|B. Petrol
|85,96
|85,96
|0,58
|
Seans Raporu
11:14
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