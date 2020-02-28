***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu'' başlıklı 9'uncu maddesinin tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 28/02/2020 tarihinde müracaat edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822873BIST