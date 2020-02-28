***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.02.2020 18:02
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu'' başlıklı 9'uncu maddesinin tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 28/02/2020 tarihinde müracaat edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822873
BIST
17:56105.781
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BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|46.743.843
|% 14,79
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|HUBVC
|25,96
|17.432.742
|% 12,22
|
|LINK
|27,04
|8.354.420
|% 11,83
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,51
|52.015.659
|% -11,70
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|VERUS
|19,52
|4.716.024
|% -11,03
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|BUCIM
|3,42
|1.675.393
|% -10,94
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|BAGFS
|14,39
|16.768.220
|% -10,29
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|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
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|THYAO
|11,75
|1.657.339.740
|% -3,29
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|ASELS
|27,68
|1.077.782.175
|% -1,07
|
|GARAN
|9,52
|575.379.211
|% -6,58
|
|AKBNK
|6,77
|315.933.099
|% -6,10
|
|ODAS
|1,94
|264.823.957
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,38
|221.716.623
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|175.986.018
|% -5,43
|
|THYAO
|11,75
|1.657.339.740
|% -3,29
|
|ODAS
|1,94
|264.823.957
|% -4,90
|
|YKBNK
|2,32
|264.425.872
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9833
|8,0234
|% 0,16
|
|Frank
|6,4216
|6,4603
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6574
|1,6657
|% 0,59
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.617
|1.618
|-19,55
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,98
|-0,69
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|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,12
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|B. Petrol
|50,13
|50,13
|-1,60
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