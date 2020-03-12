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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

12.03.2020 17:08
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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin 9. maddesine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurul mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin T.C Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacağı ve ilgili tadil metininin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacağını kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827631


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