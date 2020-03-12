***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.03.2020 17:08
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 9. maddesine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurul mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin T.C Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacağı ve ilgili tadil metininin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacağını kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827631
BIST
17:3794.065
En Yüksek
|Değişim
|: -6,83%
|| -6.900,84
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:376,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,0927
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3032
En Düşük
6,2064
17:377,0360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:37319,74
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -6,92
|Açılış
|: 319,74
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|71.478.246
|% 20,00
|
|ECILC
|4,54
|443.981.585
|% 13,78
|
|PINSU
|2,69
|27.386.010
|% 13,50
|
|VKING
|3,85
|13.201.186
|% 13,24
|
|SELEC
|8,26
|217.468.878
|% 11,92
|
|MEPET
|1,16
|3.675.347
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.478.110
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.613.492
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|39.106.874
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|58.295.530
|% -20,00
|
|ASELS
|24,50
|861.011.063
|% -6,35
|
|THYAO
|8,69
|592.706.835
|% -9,57
|
|ECILC
|4,54
|443.981.585
|% 13,78
|
|GARAN
|8,75
|419.205.117
|% -8,66
|
|DEVA
|10,95
|297.207.803
|% 10,16
|
|IHLGM
|0,90
|169.747.962
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|196.066.937
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,75
|86.937.254
|% -18,48
|
|KARSN
|1,33
|140.723.624
|% -13,64
|
|ECILC
|4,54
|443.981.585
|% 13,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9079
|7,9475
|% -0,40
|
|Frank
|6,6107
|6,6505
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6690
|1,6774
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-54,44
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-7,02
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.165
|-58,00
|
|Tam
|2.115
|2.169
|-65,25
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-31,56
|
|Çeyrek
|513
|525
|-15,78
|
|Gümüş.Ons
|15,87
|15,90
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,32
|33,32
|-2,47
|