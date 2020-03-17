***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.03.2020 15:36
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 17 Mart 2020 tarihinde onaylanmıştır.
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin tadil edilen maddesinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacağını, süresi içinde ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edileceğini kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830082
BIST
15:2685.464
En Yüksek
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En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.235.896
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|KARTN
|290,90
|7.047.503
|% 6,60
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|OLMIP
|3,20
|1.160.228
|% 3,56
|
|TIRE
|3,51
|15.346.469
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|14.187.663
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|3.845.853
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|486.623
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.282.326
|% -10,00
|
|ASELS
|21,32
|912.860.657
|% -6,98
|
|THYAO
|7,94
|770.051.806
|% -3,52
|
|GARAN
|8,23
|548.011.361
|% 0,49
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|AKBNK
|5,90
|235.342.941
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,02
|234.106.875
|% -0,49
|
|IHLGM
|0,79
|80.172.081
|% -8,14
|
|THYAO
|7,94
|770.051.806
|% -3,52
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,90
|76.913.163
|% 2,27
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8260
|7,8653
|% -0,56
|
|Frank
|6,7410
|6,7816
|% -0,36
|
|Riyal
|1,7240
|1,7326
|% 0,91
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|308
|308
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.053
|2.106
|22,54
|
|Yarım
|992
|1.018
|10,90
|
|Çeyrek
|498
|509
|5,45
|