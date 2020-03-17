***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 17 Mart 2020 tarihinde onaylanmıştır.Şirketimizin Esas Sözleşmesinin tadil edilen maddesinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacağını, süresi içinde ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edileceğini kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830082BIST