***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÇerkezköy fabrikada üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÇerkezköy Fabrika -Yünlü Kumaş ÜretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniÇalışan ve toplum sağlığını korumakVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi30.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiÇerkezköy Fabrika 01.04.2020 Salı günü saat 08.00 itibari ile toplam 12 günFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih13.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Kararı itibariyle Covid-19 virüs salgını kapsamında hem çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı hem de toplum sağlığını korumak amacıyla 01.04.2020 tarihi itibariyle tüm üretim ve diğer faaliyetlerimizin kısmen veya tamamen durdurularak , "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde başvuruda bulunulmasına, 01.04.2020 tarihinden itibaren Çerkezköy Fabrikalarımızdaki üretim faaliyetlerimize minimum 12 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833409BIST