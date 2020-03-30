***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
30.03.2020 18:39
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Çerkezköy fabrikada üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Çerkezköy Fabrika -Yünlü Kumaş Üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Çalışan ve toplum sağlığını korumak
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
30.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Çerkezköy Fabrika 01.04.2020 Salı günü saat 08.00 itibari ile toplam 12 gün
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
13.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Kararı itibariyle Covid-19 virüs salgını kapsamında hem çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı hem de toplum sağlığını korumak amacıyla 01.04.2020 tarihi itibariyle tüm üretim ve diğer faaliyetlerimizin kısmen veya tamamen durdurularak , "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde başvuruda bulunulmasına, 01.04.2020 tarihinden itibaren Çerkezköy Fabrikalarımızdaki üretim faaliyetlerimize minimum 12 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833409
BIST