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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

04.05.2020 09:00
GÜNCEL HABERLER



***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretime tekrar başlanması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Çerkezköy Fabrika-Yünlü kumaş üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Çalışan ve toplum sağlığını korumak
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
30.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Çerkezköy Fabrika 01.04.2020 Salı günü saat 08.00 itibari ile min 12 gün
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
04.05.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

24 Nisan 2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında, 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren üretime kademeli olarak başlanacağını ve 4 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla da işletmenin tamamen faaliyete geçeceği öngörülmüş idi.
Şirketimiz planlandığı gibi 4 Mayıs 2020 tarihinde tamamen faaliyete geçmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842116


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OYAYO 6,17 9.866.468 % 9,98  
YONGA 13,00 9.061 % 9,98  
EKIZ 10,73 1.936.668 % 9,94  
RTALB 24,60 5.790.545 % 9,92  
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Frank 7,2787 7,3225 % 0,24  
Riyal 1,8673 1,8767 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 4,57  
Altın Gr. 385 385 1,95  
Cumhuriyet 2.470 2.525 11,20  
Tam 2.535 2.587 11,50  
Yarım 1.235 1.264 5,70  
Çeyrek 619 632 2,80  
Gümüş.Ons 14,96 15,00 -0,01  
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