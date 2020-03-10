***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 463.952.700 367.797.899Satışların Maliyeti24 -389.141.092 -271.336.809TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.811.608 96.461.090Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)74.811.608 96.461.090Genel Yönetim Giderleri26 -9.055.226 -10.006.095Pazarlama Giderleri26 -45.634.884 -37.734.267Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -1.593.281 -2.223.917Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 26.083.134 53.361.913Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -23.796.184 -46.423.195ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.815.167 53.435.529Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 159.195 279.741TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri27 576.803 -3.652.111FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.551.165 50.063.159Finansman Gelirleri29 786.946 403.557Finansman Giderleri29 -19.904.904 -21.675.166SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.433.207 28.791.550Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri31 2.602.357 -698.116Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 2.602.357 -698.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.035.564 28.093.434DÖNEM KARI (ZARARI)5.035.564 28.093.434Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.035.564 28.093.434Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.656.049 21.649.712Dönem Karı (Zararı)32 5.035.564 28.093.434Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.282.021 53.648.869Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 12.180.944 11.409.777Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler503.302 3.440.819Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-576.803 3.652.111Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.080.105 -211.292Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.195.762 6.816.215Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,22 3.874.797 6.166.036Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler320.965 650.179Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.261.759 9.454.911Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -820.047 -546.412Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 14.081.806 10.001.323Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.959.592 3.098.436Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 16.849.400Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16.849.400Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -2.602.357 698.116Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler15 927.341 894.502Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-159.195 -279.741Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27,29 -159.195 -279.741Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-985.127 1.266.434İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.681.906 -59.239.631Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.917.505 -29.360.082Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.843.880 -1.820.004Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.971.853 -20.081.770Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.086.501 -1.939.987Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.937.604 11.245.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.332.096 878.120Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.868.133 -2.021.470Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-16.139.886Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.635.679 22.502.672Alınan Faiz33.101 142.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -4.650.285 -1.756.791Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -165.196 -9.084Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 802.750 770.060YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI14.268.847 -39.585.254Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri649.341 320.089Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri649.341 320.089Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.154.369 -14.841.844Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.789.671 -5.911.966Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -9.364.698 -8.929.878Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri15,2 328.887 387.959Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25.444.988 -25.451.458FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.146.648 23.610.412Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri452.591.636 613.779.954Kredilerden Nakit Girişleri18 447.225.218 613.779.954Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri18 5.366.418Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-473.306.035 -581.130.663Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -473.306.035 -581.130.663Ödenen Temettüler-5.832.000Ödenen Faiz18 -15.387.195 -9.442.436Alınan Faiz29 786.946 403.557YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.221.752 5.674.870Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi400.356 9.231NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.821.396 5.684.101DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 16.582.037 10.897.936DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.760.641 16.582.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 11.760.641 16.582.037Finansal Yatırımlar25.451.458Vadeli Mevduatlar6,1 25.451.458Ticari Alacaklar8 100.545.421 97.929.433İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 12.787İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar100.545.421 97.916.646Diğer Alacaklar9 1.499.253 1.817.378İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.499.253 1.817.378Stoklar10 111.261.436 89.854.453Peşin Ödenmiş Giderler12 4.049.941 3.378.482Diğer Dönen Varlıklar22 11.856.472 9.633.770İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 11.856.472 9.633.770ARA TOPLAM240.973.164 244.647.011TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR240.973.164 244.647.011DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 42.718.297 47.272.899Kullanım Hakkı Varlıkları15 4.499.628Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 22.364.418 18.571.602Peşin Ödenmiş Giderler12 9.800 8.893İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 9.800 8.893Ertelenmiş Vergi Varlığı31 15.362.539 12.272.278TOPLAM DURAN VARLIKLAR84.954.682 78.125.672TOPLAM VARLIKLAR325.927.846 322.772.683KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar115.626.195 128.257.002İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.788.260 0Banka Kredileri18 22.788.260İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarileri18 86.349.768 128.257.002Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 1.121.749Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar18 5.366.418Ticari Borçlar8 87.004.445 76.711.379İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 287.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar87.004.445 76.423.879Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 6.151.996 4.819.899Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 2.640.328 1.346.070Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 2.640.328 1.346.070Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.928.941 4.927.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.957.797 4.277.552Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 971.144 650.179Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 253.684 200.468ARA TOPLAM215.605.589 216.262.549TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER215.605.589 216.262.549UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 3.211.546İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 3.211.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.211.546Uzun Vadeli Karşılıklar21 19.096.173 16.112.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 19.096.173 16.112.388TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.307.719 16.112.388TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER237.913.308 232.374.937ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar88.014.538 90.397.746Ödenmiş Sermaye23 29.160.000 29.160.000Sermaye Düzeltme Farkları23 30.657.866 30.657.866Paylara İlişkin Primler (İskontolar)92.957 92.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 -5.941.527 -3.989.913Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 2.346.712 1.981.870Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 26.662.966 21.978.549Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.577.017Net Dönem Karı veya Zararı32 5.035.564 28.093.434TOPLAM ÖZKAYNAKLAR88.014.538 90.397.746TOPLAM KAYNAKLAR325.927.846 322.772.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.708.929 -2.708.929 962.254 2.838.057 2.838.057 3.800.311 21.978.549 -32.425.839 14.848.822 65.403.737 65.403.737Transferler14.848.822 -14.848.822Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.280.984 -1.280.984 1.019.616 -2.838.057 -1.818.441 28.093.434 24.994.009 24.994.009Dönem Karı (Zararı)28.093.434 28.093.434 28.093.434Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.280.984 -1.280.984 1.019.616 -2.838.057 -1.818.441 -3.099.425 -3.099.425Dönem Sonu Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 -3.989.913 1.981.870 0 0 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 -3.989.913 1.981.870 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746Transferler4.684.417 17.577.017 -22.261.434Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.951.614 -1.951.614 364.842 364.842 3.448.792 3.448.792Dönem Karı (Zararı)5.035.564 5.035.564 5.035.564Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.951.614 -1.951.614 364.842 364.842Kar Payları-5.832.000 -5.832.000Dönem Sonu Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 -5.941.527 2.346.712 2.346.712 26.662.966 0 5.035.564 88.014.538 88.014.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.035.564 28.093.434DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.951.614 -1.280.984Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -2.439.518 -1.601.230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler487.904 320.246Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 487.904 320.246Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar364.842 -1.818.441Yabancı Para Çevrim Farkları23 364.842 1.019.616Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.547.571Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.547.571Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler709.514Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 709.514DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.586.772 -3.099.425TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.448.792 24.994.009Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.448.792 24.994.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825917BIST