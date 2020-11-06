***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 244.169.661 326.183.257 75.597.517 104.194.434Satışların Maliyeti24 -187.541.303 -272.880.673 -55.357.307 -91.239.821TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.628.358 53.302.584 20.240.210 12.954.613BRÜT KAR (ZARAR)56.628.358 53.302.584 20.240.210 12.954.613Genel Yönetim Giderleri26 -7.929.670 -7.675.293 -3.078.747 -2.340.556Pazarlama Giderleri26 -22.857.577 -34.049.908 -5.566.897 -12.194.560Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -2.272.368 -1.619.318 -861.435 -252.596Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 30.784.071 19.253.483 13.057.685 6.735.273Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -25.736.307 -17.250.740 -8.862.360 -6.173.119ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.616.507 11.960.808 14.928.456 -1.270.945Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 3.033.990 158.273 3.033.990 673TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-2.228.640 316.826 -555.285 148.063FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.421.857 12.435.907 17.407.161 -1.122.209Finansman Giderleri29 -15.796.283 -14.265.490 -7.736.310 -3.767.185SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.625.574 -1.829.583 9.670.851 -4.889.394Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri31 -2.390.454 2.801.037 -2.150.726 86.348Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -2.390.454 2.801.037 -2.150.726 86.348SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.235.120 971.454 7.520.125 -4.803.046DÖNEM KARI (ZARARI)11.235.120 971.454 7.520.125 -4.803.046Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.235.120 971.454 7.520.125 -4.803.046Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.615.767 15.436.328Dönem Karı (Zararı)32 11.235.120 971.454Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32 11.235.120 971.454Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.940.591 28.143.503Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 9.332.357 9.295.216Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler841.826 478.946Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 841.826 478.946Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.223.249 7.534.150Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,22 4.465.141 7.887.759Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8,22 1.758.108 -353.609Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.211.497 10.673.790Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -321.332 -74.684Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 7.532.829 10.748.474Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13.391.188 4.519.612Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.717.450 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.717.450 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 2.390.455 -2.801.037Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler15.2 1.100.779 927.341Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.033.990 -158.273Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -3.033.990 -158.273Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5.799.320 -2.326.242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.159.130 -12.140.222Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.675.825 -4.745.255Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.145.463 -42.414.454Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.942.597 670.244Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-45.852.486 33.586.025Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.298.507 2.411.769Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.872.553 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8.688.146 1.720.471İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.361.191 -3.369.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.361.191 -3.369.022Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.016.581 16.974.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -1.608.526 -2.228.127Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 156.753 -153.944Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 1.050.959 843.664YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.175.051 16.560.954Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.051.710 642.444Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.051.710 642.444Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.322.732 -9.526.477Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -7.901.440 -2.574.777Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15.2 -4.421.292 -6.951.700Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri15.2 95.971 -6.471Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 25.451.458FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.277.863 -265.439Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri193.652.626 474.114.628Kredilerden Nakit Girişleri18 193.652.626 471.819.816Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri18 2.294.812Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-180.938.107 -454.845.521Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -175.571.689 -454.845.521Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları18 -5.366.418Ödenen Temettüler18 -608.302 -5.832.000Ödenen Faiz18 -7.092.744 -13.702.546Alınan Faiz29 264.390 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.718.579 31.731.843Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi954.853 -754.954NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.673.432 30.976.889DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.760.641 16.582.037DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 35.434.073 47.558.926Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 35.434.073 11.760.641Ticari Alacaklar8 79.368.284 100.545.421İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar79.368.284 100.545.421Diğer Alacaklar9 1.567.100 1.499.253İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.567.100 1.499.253Stoklar10 114.712.001 111.261.436Peşin Ödenmiş Giderler12 1.745.594 4.049.941Diğer Dönen Varlıklar22 11.528.975 11.856.472İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 11.528.975 11.856.472ARA TOPLAM244.356.027 240.973.164TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR244.356.027 240.973.164DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 45.439.856 42.718.297Kullanım Hakkı Varlıkları15 5.968.220 4.499.628Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 22.467.822 22.364.418Peşin Ödenmiş Giderler12 371.550 9.800İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 371.550 9.800Ertelenmiş Vergi Varlığı31 13.104.245 15.362.539TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.351.693 84.954.682TOPLAM VARLIKLAR331.707.720 325.927.846KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 95.426.204 115.626.195İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 20.930.455 22.788.260Banka Kredileri7 15.320.347 22.788.260Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 5.610.108 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar74.495.749 92.837.935Banka Kredileri18 72.933.172 86.349.768Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 1.562.577 1.121.749Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar18 0 5.366.418Ticari Borçlar41.151.959 87.004.445İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 41.151.959 87.004.445Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 8.450.503 6.151.996Türev Araçlar22 705.012 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar705.012 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 11.057.886 2.640.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 11.057.886 2.640.328Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.748.440 3.928.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.247.828 2.957.797Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 500.612 971.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 524.272 253.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 524.272 253.684ARA TOPLAM162.064.276 215.605.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER162.064.276 215.605.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 49.250.503 3.211.546İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 44.901.087 0Banka Kredileri7 15.364.371 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 29.536.716 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 4.349.416 3.211.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.349.416 3.211.546Uzun Vadeli Karşılıklar21 20.548.047 19.096.173Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 20.548.047 19.096.173TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.798.550 22.307.719TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER231.862.826 237.913.308ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar99.844.894 88.014.538Ödenmiş Sermaye23 29.160.000 29.160.000Sermaye Düzeltme Farkları23 30.657.866 30.657.866Paylara İlişkin Primler (İskontolar)92.957 92.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 -5.849.759 -5.941.527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 3.458.482 2.346.712Yabancı Para Çevrim Farkları4.008.391Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-549.909Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 28.487.872 26.662.966Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.602.356 0Net Dönem Karı veya Zararı32 11.235.120 5.035.564TOPLAM ÖZKAYNAKLAR99.844.894 88.014.538TOPLAM KAYNAKLAR331.707.720 325.927.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1 4.684.417 17.577.017 -22.261.434 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)119.892 -50.785 971.454 1.040.561 1.040.561Dönem Karı (Zararı)971.454 971.454 971.454Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)119.892 -50.785 69.107 69.107Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-5.832.000 -5.832.000 -5.832.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.870.021 1.931.085 26.662.966 0 971.454 85.606.307 85.606.307Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1 1.824.906 2.602.356 -4.427.262 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.768 1.661.679 11.235.120 12.988.567 12.988.567Dönem Karı (Zararı)11.235.120 11.235.120 11.235.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)91.768 1.661.679 1.753.447 1.753.447Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-608.302 -608.302 -608.302Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-549.909 -549.909 -549.909Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.849.759 4.008.391 -549.909 28.487.872 2.602.356 11.235.120 99.844.894 99.844.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.235.120 971.454 7.520.125 -4.803.046DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar91.768 119.892 489.918 168.254Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 114.710 149.865 612.397 210.318Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.942 -29.973 -122.479 -42.064Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -22.942 -29.973 -122.479 -42.064Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.111.770 -50.785 1.057.364 -386.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.111.770 -50.785 1.057.364 -386.022Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 155.103 33.571Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi23 1.661.679 -50.785 1.176.389 -386.022Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-705.012 0 -152.596 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.203.538 69.107 1.547.282 -217.768TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.438.658 1.040.561 9.067.407 -5.020.814Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.438.658 1.040.561 9.067.407 -5.020.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886755BIST