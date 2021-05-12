***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 51.932.022 121.874.416Satışların Maliyeti18 -49.354.962 -95.464.372TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.577.060 26.410.044BRÜT KAR (ZARAR)2.577.060 26.410.044Genel Yönetim Giderleri19 -2.983.978 -2.786.398Pazarlama Giderleri19 -4.604.062 -12.327.949Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -602.771 -595.352Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 5.009.409 8.086.038Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -5.742.366 -8.920.917Diğer Kazançlar (Kayıplar)-326.505 -149.966ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.673.213 9.715.500Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 1.313.305 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.359.908 9.715.500Finansman Gelirleri22 540.588 78.307Finansman Giderleri22 -2.962.713 -3.685.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.782.033 6.108.429Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 1.489.070 -66.382Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 1.489.070 -66.382SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.292.963 6.042.047DÖNEM KARI (ZARARI)-6.292.963 6.042.047Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-6.292.963 6.042.047Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-846.215 27.289.396Dönem Karı (Zararı)24 -6.292.963 6.042.047Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24 -6.292.963 6.042.047Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.492.004 9.606.834Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 3.697.991 2.845.106Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.069.253 385.302Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 326.504 149.966Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 742.749 235.336Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.684.743 1.471.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,16 2.287.102 1.833.974Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 397.641 -362.241Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.719.597 2.711.583Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20,22 -540.588 -96.132Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 2.260.185 2.807.715Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler678.810 2.130.950Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -1.489.070 66.382Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler10.2 213.980 267.110Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.313.305 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.313.305 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler230.005 -271.332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.615.346 14.036.579Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.715.340 -3.408.910Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12.119.561 -3.764.635Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)57.026 -423.040Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.194.392 17.782.612İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.194.392 17.782.612Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)577.248 2.442.762Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.086.450 -7.448İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.086.450 -7.448Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-545.899 1.415.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-416.305 29.685.460Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 17.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -544.764 -2.402.917Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -63.634 -11.743Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)178.488 774YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-382.571 -2.603.483Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri707.524 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri707.524Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.231.027 -2.932.370Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -468.807 -221.513Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10.2 -762.220 -2.710.857Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri10.2 140.932 328.887FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.110.303 -14.183.114Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 88.545.518Kredilerden Nakit Girişleri12 0 88.545.518Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.701.007 -97.327.836Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -8.701.007 -91.961.418Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları12 0 -5.366.418Ödenen Faiz12 -1.949.884 -5.479.103Alınan Faiz22 540.588 78.307YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.339.089 10.502.799Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.847.401 940.351NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.491.688 11.443.150DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.708.259 11.760.641DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 61.216.571 23.203.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 61.216.571 68.708.259Ticari Alacaklar6 50.737.966 37.483.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 50.737.966 37.483.610Diğer Alacaklar7 1.556.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.304.737 1.556.515Stoklar8 96.135.427 108.997.736Peşin Ödenmiş Giderler9 2.636.897 2.726.618Diğer Dönen Varlıklar16 8.007.536 9.116.221İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 8.007.536 9.116.221ARA TOPLAM220.039.134 228.588.959TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR220.039.134 228.588.959DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 53.075.524 54.095.150Kullanım Hakkı Varlıkları10,1 5.721.540 5.682.323Maddi Olmayan Duran Varlıklar10,2 22.546.764 23.098.402Peşin Ödenmiş Giderler9 75.838 43.143İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 75.838 43.143Ertelenmiş Vergi Varlığı23 14.132.624 12.443.633TOPLAM DURAN VARLIKLAR95.552.290 95.362.651TOPLAM VARLIKLAR315.591.424 323.951.610KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 102.033.004 98.246.321İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 24.035.539 24.344.671Banka Kredileri5,12 16.938.410 16.768.933Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 7.097.129 7.575.738İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar77.997.465 73.901.650Banka Kredileri12 76.321.627 72.271.934Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 1.675.838 1.629.716Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar6 35.920.435 37.114.827İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 35.920.435 37.114.827Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 3.485.642 2.908.394Diğer Borçlar24.000.000 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 24.000.000 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 3.567.207 4.177.473İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 3.567.207 4.177.473Kısa Vadeli Karşılıklar16 7.350.221 5.774.914Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.489.796 5.312.130Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 860.425 462.784Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler322.399 321.669İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler322.399 321.669ARA TOPLAM176.678.908 148.543.598TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER176.678.908 148.543.598UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 47.429.961 55.030.801İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 32.850.182 40.956.234Banka Kredileri5 6.580.873 13.374.533Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 26.269.309 27.581.701İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12 14.579.779 14.074.567Banka Kredileri12 10.499.225 10.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 4.080.554 4.074.567Uzun Vadeli Karşılıklar15 22.742.916 21.309.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 22.742.916 21.309.022TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.172.877 76.339.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER246.851.785 224.883.421ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar68.739.639 99.068.189Ödenmiş Sermaye17 29.160.000 29.160.000Sermaye Düzeltme Farkları17 30.657.866 30.657.866Paylara İlişkin Primler (İskontolar)92.957 92.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -6.474.833 -5.805.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 4.492.546 3.858.832Yabancı Para Çevrim Farkları17 4.492.546 3.858.832Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 16.326.616 28.487.872Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları777.450 2.602.356Net Dönem Karı veya Zararı24 -6.292.963 10.013.838TOPLAM ÖZKAYNAKLAR68.739.639 99.068.189TOPLAM KAYNAKLAR315.591.424 323.951.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler5.035.564 -5.035.564 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-419.238 27.857 5.650.666 5.650.666 5.650.666Dönem Karı (Zararı)6.042.047 6.042.047 6.042.047Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-419.238 27.857 -391.381 -391.381 -391.381Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-5.832.000 -5.832.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -6.360.765 2.374.569 26.662.966 5.035.564 6.042.047 93.665.204 93.665.204Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -5.805.532 3.858.832 28.487.872 2.602.356 10.013.838 99.068.189 99.068.189Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.824.906 10.013.838 -10.013.838 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-669.301 633.714 -6.328.550 -6.328.550 -6.328.550Dönem Karı (Zararı)-6.292.963 -6.292.963 -6.292.963Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-669.301 633.714 -35.587 -35.587 -35.587Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-12.161.256 -11.838.744 -24.000.000 -24.000.000 -24.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29.160.000 30.657.866 92.957 -6.474.833 4.492.546 16.326.616 777.450 -6.292.963 68.739.639 68.739.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-6.292.963 6.042.047DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-669.301 -419.238Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -869.222 -524.047Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler199.921 104.809Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 199.921 104.809Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar633.714 27.857Yabancı Para Çevrim Farkları17 633.714 27.857Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-35.587 -391.381TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.328.550 5.650.666Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-6.328.550 5.650.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936445BIST