***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.03.2020 14:56
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündemi ve ortaklarımızın davet edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 12.03.2020
Genel Kurul Tarihi 14.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Denetçinin seçimi
8 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesinin değiştirilmesinin onaylanması
11 - Yeni Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve görev süresinin tespiti
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretinin belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantısına Çağrı 2019.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.03.2020 tarihli toplantısında, Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, şirketimiz ortaklarının 14 Nisan 2020 Salı günü, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827458
BIST