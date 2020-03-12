***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul'a sunulmak üzere 2019 Yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.04.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)YUNSA, TRAYUNSA91B5 Peşin 0,0804030 8,0403 15 0,0683425 6,83425Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 17.04.2020 21.04.2020 20.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)YUNSA, TRAYUNSA91B5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2020 1114 nolu kararı ile,Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri (II - 14.1 No'lu) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2.433.207,58-TL "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Söz konusu dönem karının, Esas Sözleşmemizin 30. Maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak Geçmiş Yıl Zararları, Genel Kanuni Yedek Akçe ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra aşağıdaki gibi dağıtılmasına,Birinci Kar Payı: 1.458.000 TLİkinci Kar Payı: 886.552,34 TLToplam Brüt Kar Payı: 2.344.552,34 TLGenel Kanuni Y. Akçe (2. Tertip): 88.655,23 TLOlağanüstü Yedek: 0 TLBöylelikle 2019 yılı kârından, 29.160.000,00-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 8,04 (Brüt),%6,83 (Net) oranında toplam 2.344.552,34 TL kâr payının, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun, 14 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUYÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 29.160.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.678.392Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 5.035.564,3 2.790.206,654. Vergiler ( - ) 2.602.356,72 05. Net Dönem Kârı 2.433.207,58 2.790.206,656. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.433.207,58 2.790.206,65Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.433.207,5811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.458.000* Nakit 1.458.000* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 886.552,3416. Genel Kanuni Yedek Akçe 88.655,2317. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 356.999,0720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.992.869,49 81,9 0,0683 6,83TOPLAM 1.992.869,49 81,9 0,0683 6,83Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıDağıtılan brüt 2.344.552,34 TL kâr payının GVK.'nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827543BIST