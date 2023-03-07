***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.03.2023 10:41
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarihli kararı ile Şirketimiz esas sözleşmesinde, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120854
BIST
14:305.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 22,45
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.398
14:3018,9159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 19,0980
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|Önceki Kapanış
|: 19,1050
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18,9533
En Düşük
18,8123
14:3020,1610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0115
|Açılış
|: 20,3500
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|Önceki Kapanış
|: 20,3400
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20,3097
En Düşük
20,0406
14:301.120,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.120,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:28
|BLCYT
|14,85
|34.896.792
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,46
|63.478.626
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.245.176
|% 9,99
|
|MNDRS
|8,81
|15.661.502
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.195.899
|% 9,98
|
|ULUSE
|219,50
|625.019.971
|% -9,41
|
|NATEN
|155,00
|180.059.053
|% -8,23
|
|RYSAS
|26,30
|19.416.115
|% -6,47
|
|AFYON
|11,13
|242.016.555
|% -5,03
|
|NIBAS
|18,49
|71.215.155
|% -4,98
|
|EREGL
|44,44
|4.423.844.857
|% 0,09
|
|ASTOR
|47,98
|4.001.950.426
|% 8,26
|
|ISCTR
|13,21
|3.736.506.602
|% 1,93
|
|THYAO
|141,60
|3.595.676.154
|% -0,56
|
|YKBNK
|10,78
|3.504.284.055
|% 0,37
|
|YKBNK
|10,78
|3.504.284.055
|% 0,37
|
|ISCTR
|13,21
|3.736.506.602
|% 1,93
|
|SKBNK
|2,64
|483.853.201
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,88
|3.379.713.624
|% 0,69
|
|EKGYO
|8,26
|1.142.177.828
|% -1,08
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9100
|18,9183
|% 0,12
|
|Euro
|20,1606
|20,1650
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,6510
|22,7646
|% 0,03
|
|Frank
|20,1980
|20,3196
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0239
|5,0491
|% 0,08
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-4,26
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|7.566
|7.680
|-35,00
|
|Tam
|7.606
|7.657
|-22,00
|
|Yarım
|3.716
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,82
|85,82
|-0,36
|
Seans Raporu
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