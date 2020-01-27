***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2020 17:21
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin %57,88'ini temsil eden 16.878.507 TL nominal değerli payların Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından devralınması nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında 06.01.2020 – 24.01.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen zorunlu pay alım teklifi süreci 24.01.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Süreçte pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı bulunmamakta olup, Yünsa'nın ortaklık yapısı ve yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.
Pay alım teklifi sonrasında Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki verilmektedir:
Ortağın Adı - Soyadı, Ticaret Unvanı
Sermaye Tutarı (TL)
Sermaye Payı (%)
Oy Hakkı Oranı (%)
Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.
16.878.507
57,88
57,88
Diğer
12.281.493
42,12
42,12
Toplam
39.160.000
100,00
100,00
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814615
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9645
En Düşük
5,9597
18:056,5645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5648
En Düşük
6,5596
18:05302,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,25
|Açılış
|: 302,00
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,31
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7309
|7,7697
|% 0,25
|
|Frank
|6,0933
|6,1300
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.578
|0,32
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,21
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|58,76
|58,76
|-0,05
|