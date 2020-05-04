***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2020 11:22
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevine Hakan KONUŞKAN'ın ve Mali İşler Direktörlüğü görevine Savaş KÖLEMEN 'in atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842179
BIST
11:1999.553
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 100.254
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En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.930.511
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|17.898.221
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|10.958.015
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|DEVA
|14,58
|2.003.598
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|276.897
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|933.008
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,94
|235.904.180
|% 9,70
|
|GSRAY
|2,65
|202.837.574
|% 2,71
|
|GARAN
|8,18
|194.251.581
|% -1,92
|
|TSPOR
|5,58
|161.756.652
|% 5,28
|
|THYAO
|10,51
|139.722.260
|% -1,68
|
|AFYON
|2,94
|235.904.180
|% 9,70
|
|GSRAY
|2,65
|202.837.574
|% 2,71
|
|ODAS
|1,81
|88.398.285
|% 1,12
|
|TSKB
|1,02
|35.345.383
|% -0,97
|
|TSPOR
|5,58
|161.756.652
|% 5,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6927
|8,7363
|% -0,43
|
|Frank
|7,2348
|7,2784
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8598
|1,8691
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|384
|384
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.515
|1,30
|
|Tam
|2.526
|2.576
|1,30
|
|Yarım
|1.231
|1.259
|0,70
|
|Çeyrek
|617
|630
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,01
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