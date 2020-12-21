***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2020 09:00
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yünsa pandeni döneminde de yenileme ve modernizasyon yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. Planlı yatırım faaliyetlerinin parçası olarak 12 adet dokuma tezgâhını mevcut tezgâhlara göre 2 kat daha yüksek devir hızına sahip 2020 model son teknoloji Dornier tezgâhlar ile değiştirme kararı almış olan Yünsa, bu yatırımın finansmanını Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile gerçekleştirmiş ve tezgahların fabrikada kurulumu başlamıştır. Kredi 10 Milyon TL tutarında olup 2 yıl anapara ödemesiz 7 yıl vadelidir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893971
BIST
13:161.384
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|: 1.402
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:14
|BOSSA
|15,40
|20.120.266
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|627.438
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|SNKRN
|12,28
|559.059
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.908.533
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.794.810
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|784.565
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|238.452
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,14
|1.230.069.928
|% 1,68
|
|TSKB
|1,89
|1.180.366.546
|% 2,72
|
|THYAO
|12,24
|1.060.822.650
|% -5,56
|
|GARAN
|9,63
|761.719.816
|% -2,43
|
|EKGYO
|2,14
|628.392.646
|% -3,17
|
|TSKB
|1,89
|1.180.366.546
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,14
|628.392.646
|% -3,17
|
|ODAS
|4,01
|374.408.870
|% 1,26
|
|THYAO
|12,24
|1.060.822.650
|% -5,56
|
|SKBNK
|1,41
|121.901.445
|% -2,08
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6738
|7,6779
|% 0,65
|
|Euro
|9,3124
|9,3192
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0995
|10,1501
|% -1,61
|
|Frank
|8,5797
|8,6314
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0358
|2,0460
|% 0,42
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-13,44
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.073
|3.119
|-4,00
|
|Tam
|3.062
|3.141
|-2,02
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|-0,98
|
|Çeyrek
|742
|760
|-0,49
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,18
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|-2,60
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