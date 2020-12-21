***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYünsa pandeni döneminde de yenileme ve modernizasyon yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. Planlı yatırım faaliyetlerinin parçası olarak 12 adet dokuma tezgâhını mevcut tezgâhlara göre 2 kat daha yüksek devir hızına sahip 2020 model son teknoloji Dornier tezgâhlar ile değiştirme kararı almış olan Yünsa, bu yatırımın finansmanını Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile gerçekleştirmiş ve tezgahların fabrikada kurulumu başlamıştır. Kredi 10 Milyon TL tutarında olup 2 yıl anapara ödemesiz 7 yıl vadelidir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893971BIST