***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 17:42
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 tarih ve 1146 No kararı ile,
29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.
Metin Özdemir
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sürmegöz
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tahir Demirkıran
Yönetim Kurulu Üyesi
Temel Tayyar Yeşil
Yönetim Kurulu Üyesi
Taha Adnan Sürmegöz
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cevat Acar
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Ahmet Yarız
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921539
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.386
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|Önceki Kapanış
|: 1.382
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1.399
En Düşük
1.382
18:058,1711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
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|Açılış
|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:059,6431
En Yüksek
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|: 0,85%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 450,41
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|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
|9.705.487
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,98
|6.691.771
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1647
|8,1711
|% 1,12
|
|Euro
|9,6204
|9,6431
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,2548
|11,3113
|% 1,30
|
|Frank
|8,6923
|8,7446
|% 1,44
|
|Riyal
|2,1752
|2,1861
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-20,90
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,48
|64,48
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59VESBE
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 244 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 16, 422.00 milyon TL de
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17:58TDGYO
Yüzde 4.98 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 439 adet işlem
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17:57RTALB
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 807, 724 adet işlem
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17:55CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 306.60 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 653 adet işlem