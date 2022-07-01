***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 16:26
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BDDK'nin 24 Haziran 2022 tarihli ve 10250 sayılı yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimiz faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040724
BIST
16:522.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 45,28
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
16:5216,7644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0660
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
16:5217,4070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1204
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3832
16:52966,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,08
|Açılış
|: 967,06
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ISSEN
|28,16
|60.267.378
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,50
|1.219.641.760
|% 9,12
|
|OZKGY
|5,98
|44.429.930
|% 8,53
|
|OZKGY
|5,98
|44.429.930
|% 8,53
|
|KRGYO
|7,55
|55.885.049
|% 8,32
|
|RTALB
|6,98
|119.256.475
|% -6,43
|
|GLRYH
|3,20
|38.046.104
|% -6,16
|
|KFEIN
|22,32
|20.500.420
|% -4,78
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|OYAYO
|8,27
|2.674.502
|% -4,06
|
|THYAO
|49,36
|4.500.483.008
|% 5,47
|
|SISE
|21,46
|1.618.629.180
|% -0,19
|
|KOZAL
|185,50
|1.219.641.760
|% 9,12
|
|EREGL
|27,22
|1.051.439.610
|% 0,29
|
|TUPRS
|271,60
|891.734.696
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,73
|429.326.470
|% 3,41
|
|YKBNK
|4,44
|554.338.175
|% 2,54
|
|ODAS
|2,92
|323.481.577
|% 1,04
|
|ISCTR
|4,56
|431.056.535
|% 4,11
|
|THYAO
|49,36
|4.500.483.008
|% 5,47
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7591
|16,7638
|% 0,39
|
|Euro
|17,4058
|17,4161
|% -0,64
|
|Sterlin
|20,0620
|20,1626
|% -1,02
|
|Frank
|17,3608
|17,4653
|% -0,28
|
|Riyal
|4,4517
|4,4740
|% 0,37
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-8,46
|
|Altın Gr.
|966
|967
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|6.468
|6.566
|-25,00
|
|Tam
|6.458
|6.549
|-41,00
|
|Yarım
|3.161
|3.202
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.601
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,70
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,34
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,17
|
Seans Raporu
16:50
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17:05PGSUS
Yüzde 6.49 oranında artışla 182.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 282, 444 adet işlem
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17:04GESAN
Yüzde 8.04 oranında artışla 45.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 493, 926 adet işlem
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 28 artarak (% 2.03 ) 2, 177
-
17:03
BASCM, FENER, KOZAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:03
UZERB, EGPRO, BEYAZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında