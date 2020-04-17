***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNuri Refik Düzgören Genel Müdür 0-212-3858700 yatirimciiliskileri@yunsa.comNihal Turgut Finansman ve Yatırımcı İlişkileri -Yönetmen 0-212-3858700 yatirimciiliskileri@yunsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 908685Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMETİN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.11.2019 İcrada Görevli T.C Ziraat Katılım Bankası A.Ş Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA SÜRMEGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.11.2019 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye DeğilTAHİR DEMİRKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.11.2019 İcrada Görevli Değil T.C Ziraat Katılım Bankası A.Ş Kredi Tahsis ve Yönetimi GMY Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiTEMEL TAYYAR YEŞİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.11.2019 İcrada Görevli Değil T.C Ziraat Bankası Katılım Bankası Pazarlama GMY Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiTAHA ADNAN SÜRMEGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.04.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilAHMET CEVAT ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.11.2019 İcrada Görevli Değil İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi BaşkanıAHMET YARIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.11.2019 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839106BIST