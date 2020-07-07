***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2020 14:34
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nihal Turgut Finansman ve Yatırımcı İlişkileri -Yönetmen 0-212-365 65 00 yatirimciiliskileri@yunsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 908685
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SÜRMEGÖZ GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
ENGİN SARIBÜYÜK Direktör-Operasyon Üst Düzey Yönetici
SAVAŞ KÖLEMEN Direktör-Mali İşler Üst Düzey Yönetici
HAKAN KONUŞKAN Direktör-Tedarik Zinciri Üst Düzey Yönetici
HAKAN ÖNELGE Müdür-Tedarik Zinciri Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855883
BIST
15:50118.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 134,94
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
15:506,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8687
En Düşük
6,8524
15:507,7617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
15:50392,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,29
|Açılış
|: 392,46
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.222.936
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.092.431
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.106.850
|% 9,98
|
|PKENT
|208,00
|5.530.240
|% 9,94
|
|KLGYO
|5,01
|201.115.369
|% 9,87
|
|BJKAS
|3,23
|234.337.446
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,09
|77.500.107
|% -9,38
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|14.757.256
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,21
|2.905.232.090
|% 3,27
|
|ODAS
|2,91
|1.479.962.677
|% 2,46
|
|TKFEN
|17,97
|1.261.550.957
|% 0,90
|
|GARAN
|8,34
|1.228.054.057
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,05
|756.106.706
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,21
|2.905.232.090
|% 3,27
|
|ODAS
|2,91
|1.479.962.677
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,90
|633.366.803
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,76
|489.428.888
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,23
|568.047.854
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5743
|8,6173
|% 0,34
|
|Frank
|7,2568
|7,3005
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-6,99
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|-11,00
|
|Tam
|2.621
|2.632
|-5,90
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|-2,90
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,23
|
Seans Raporu
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16:04KLGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 271, 768 adet işlem
-
16:03SNPAM
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 749, 468 adet işlem
-
16:02VKFYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 061 adet işlem
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16:01XU100
Endeks 118, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 23, 652.00 milyon TL de
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16:00GLBMD
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 289, 449 adet işlem