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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.07.2020 14:34
GÜNCEL HABERLER



***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nihal Turgut Finansman ve Yatırımcı İlişkileri -Yönetmen 0-212-365 65 00 yatirimciiliskileri@yunsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 908685

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SÜRMEGÖZ GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
ENGİN SARIBÜYÜK Direktör-Operasyon Üst Düzey Yönetici
SAVAŞ KÖLEMEN Direktör-Mali İşler Üst Düzey Yönetici
HAKAN KONUŞKAN Direktör-Tedarik Zinciri Üst Düzey Yönetici
HAKAN ÖNELGE Müdür-Tedarik Zinciri Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855883


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,64 1.222.936 % 10,00  
ALGYO 17,86 114.092.431 % 9,98  
VKFYO 5,29 8.106.850 % 9,98  
PKENT 208,00 5.530.240 % 9,94  
KLGYO 5,01 201.115.369 % 9,87  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5743 8,6173 % 0,34  
Frank 7,2568 7,3005 % 0,06  
Riyal 1,8251 1,8343 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 -6,99  
Altın Gr. 393 393 -1,03  
Cumhuriyet 2.604 2.644 -11,00  
Tam 2.621 2.632 -5,90  
Yarım 1.273 1.288 -2,90  
Çeyrek 637 645 -1,40  
Gümüş.Ons 18,07 18,11 -0,18  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 -0,04  
B. Petrol 42,87 42,87 -0,23  
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