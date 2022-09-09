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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.09.2022 18:31
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1B Blok No: 3b İç Kapı No: 52 Sarıyer / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1B Blok No: 3b İç Kapı No: 52 Sarıyer / İstanbul 0 212 365 65 00 0 212 282 50 67-68

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Asiye Demir Muhasebe Müdürü (Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu) 0 212 365 65 00 yatirimciiliskileri@yunsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 924219




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062134


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 26,18 2.901.939.565 % 10,00  
INVEO 19,58 175.218.116 % 10,00  
ISCTR 12,44 4.004.888.599 % 9,99  
HALKB 13,76 1.409.858.953 % 9,99  
DESA 27,98 62.899.712 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2264 18,2365 % 0,07  
Euro 18,3025 18,3285 % 0,54  
Sterlin 21,0707 21,1764 % 0,79  
Frank 18,9102 19,0241 % 1,06  
Riyal 4,8401 4,8644 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 8,68  
Altın Gr. 1.006 1.006 4,70  
Cumhuriyet 6.737 6.839 9,00  
Tam 6.758 6.851 22,00  
Yarım 3.293 3.349 11,00  
Çeyrek 1.652 1.673 4,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,87 0,31  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 0,16  
B. Petrol 92,28 92,28 3,13  
Seans Raporu 18:05
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