***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziSabancı Centre Kule 2 Kat:11-12 Beşiktaş / İstanbulYeni Şirket MerkeziAyazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, 1B Apt. N 109 B / 51 Sarıyer / İstanbulDeğişiklik Tarihi03/06/2020AçıklamalarŞirketimiz merkez adresi Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, 1B Apt. N 109 B / 51 Sarıyer / İstanbul olarak değiştirilerek 03.06.2020 tarihinde tescili yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848806BIST