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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.03.2020 05:19
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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2020
Karar Sayısı
1111
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                     Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Seri: (II-14.1) Sayılı  Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi  Gereğince Sorumluluk Beyanı
 
a)     Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II- 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" nin ikinci bölümünün 9. maddesine göre hazırlanmış 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ait konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 
b)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,
                                       
           Denetim Komitesi Başkanı                                      Denetim Komitesi Üyesi                              
                Ahmet Cevat ACAR                                                      Ahmet YARIZ        
                    Genel Müdür                                                       Direktör-Operasyon
                 Nuri DÜZGÖREN                                                        Engin SARIBÜYÜK         




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825919


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Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 17,05 17,08 0,05  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,02  
B. Petrol 36,38 36,38 2,02  
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