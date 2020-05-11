***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.05.2020 17:54
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2020 tarihli kararı ile,
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'nden istifa eden Fahri Çelik'in yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ''Kurumsal Yönetim Tebliği'' kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak Güneş Gonca Yıldırım'ın seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844182
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|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
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|GEDIK
|22,44
|27.199.890
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|DAGHL
|3,74
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|SEYKM
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|KRDMB
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|KRDMA
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|GLBMD
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|KRDMD
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|% -3,29
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|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
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|MGROS
|31,60
|565.695.842
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|ECILC
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|500.750.007
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|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
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|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
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|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
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|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
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|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,7074
|8,7511
|% -0,64
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|Frank
|7,2472
|7,2909
|% -0,28
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|Riyal
|1,8782
|1,8876
|% -0,09
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|Alış
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|Altın Gr.
|386
|386
|-1,86
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|Cumhuriyet
|2.484
|2.537
|-31,60
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|Tam
|2.557
|2.603
|-32,40
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,80
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|Çeyrek
|622
|637
|-7,90
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