***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2020 tarihli kararı ile,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'nden istifa eden Fahri Çelik'in yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ''Kurumsal Yönetim Tebliği'' kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak Güneş Gonca Yıldırım'ın seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844182BIST