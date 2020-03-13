***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:40
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828069
BIST
13:1395.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 1.904,22
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:136,2732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0441
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:137,0076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0653
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:13319,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,99
|Açılış
|: 319,37
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.830.292
|% 10,00
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|KUYAS
|1,06
|5.738.030
|% 9,28
|
|FMIZP
|38,50
|2.386.251
|% 9,07
|
|RALYH
|8,00
|32
|% 8,84
|
|AKGRT
|5,06
|3.484.880
|% -15,38
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
|
|ASELS
|25,02
|540.377.859
|% 2,71
|
|THYAO
|8,82
|477.751.701
|% 4,01
|
|GARAN
|9,14
|278.426.515
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|184.757.596
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|159.216.895
|% 1,50
|
|ODAS
|1,30
|133.929.938
|% -1,52
|
|IHLGM
|0,89
|85.423.073
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,21
|184.757.596
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|159.216.895
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|77.253.937
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8621
|7,9015
|% -0,62
|
|Frank
|6,5978
|6,6375
|% -0,98
|
|Riyal
|1,6634
|1,6717
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.586
|9,37
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.110
|2.163
|-4,75
|
|Yarım
|1.020
|1.046
|-2,30
|
|Çeyrek
|512
|523
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,07
|35,07
|1,85
|