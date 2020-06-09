***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2020 10:09
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYAPI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850079
BIST
10:18109.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -161,30
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
109.397
10:186,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7917
En Düşük
6,7696
10:187,6536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6727
En Düşük
7,6435
10:18370,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,30
|Açılış
|: 370,44
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
371,72
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.359.427
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|POLTK
|139,80
|70.319
|% 9,99
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|974.064
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.165.987
|% -9,94
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|GEREL
|4,32
|6.844.585
|% -6,70
|
|GLBMD
|4,60
|204.953
|% -5,15
|
|EKGYO
|1,79
|243.266.594
|% 2,87
|
|GARAN
|8,27
|152.622.711
|% 0,12
|
|GSRAY
|3,71
|89.811.249
|% -0,80
|
|THYAO
|12,71
|86.829.823
|% 0,55
|
|TSPOR
|5,25
|75.358.385
|% 6,49
|
|EKGYO
|1,79
|243.266.594
|% 2,87
|
|PEGYO
|1,10
|29.787.516
|% 3,77
|
|GSRAY
|3,71
|89.811.249
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,41
|53.299.522
|% -0,41
|
|ALBRK
|1,47
|31.113.822
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5823
|8,6254
|% -0,33
|
|Frank
|7,0594
|7,1020
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8034
|1,8125
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|1,62
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.401
|2.433
|-1,80
|
|Tam
|2.471
|2.500
|-1,80
|
|Yarım
|1.206
|1.220
|-0,90
|
|Çeyrek
|603
|610
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,84
|40,84
|0,04
|