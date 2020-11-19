***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2020 10:58
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889181
BIST
12:071.283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -11,66
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.295
En Düşük
1.278
12:077,6695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0465
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,6305
12:079,0833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0669
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
9,0447
12:07458,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -5,66
|Açılış
|: 458,47
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:07
|IZTAR
|12,76
|3.636.110
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|496.766
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|93.028.564
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|139.936
|% 9,98
|
|SKTAS
|5,44
|32.442.633
|% 9,90
|
|TKURU
|282,60
|133.670
|% -10,00
|
|ORMA
|10,13
|52.686
|% -9,96
|
|UZERB
|25,16
|229.157
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|1.080.342
|% -9,93
|
|EMNIS
|21,34
|23.346
|% -9,88
|
|KRDMD
|4,76
|2.177.332.893
|% 3,70
|
|GARAN
|8,76
|1.485.389.417
|% -1,02
|
|YKBNK
|2,89
|851.324.729
|% -1,37
|
|THYAO
|11,68
|570.282.106
|% -0,17
|
|PETKM
|4,73
|502.392.683
|% 0,64
|
|KRDMD
|4,76
|2.177.332.893
|% 3,70
|
|YKBNK
|2,89
|851.324.729
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,93
|417.596.190
|% -3,02
|
|GARAN
|8,76
|1.485.389.417
|% -1,02
|
|PETKM
|4,73
|502.392.683
|% 0,64
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6637
|7,6695
|% -0,60
|
|Euro
|9,0692
|9,0833
|% -0,73
|
|Sterlin
|10,1095
|10,1602
|% -0,99
|
|Frank
|8,3702
|8,4206
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0402
|2,0504
|% -0,56
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-8,20
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.087
|-60,00
|
|Tam
|3.029
|3.108
|-58,01
|
|Yarım
|1.464
|1.503
|-28,07
|
|Çeyrek
|734
|752
|-14,03
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|-0,28
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
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12:19DAGI
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 487, 643 adet işlem
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12:17XU100
Endeks 1, 285 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 10, 933.00 milyon TL de
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12:16VAKKO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 206, 261 adet işlem
-
12:14VAKKO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 198, 468 adet işlem
-
12:13GSDDE
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 718, 312 adet işlem