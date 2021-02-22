***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 15:13
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911370
BIST
14:581.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
14:587,0160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0346
|Açılış
|: 7,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0336
En Düşük
6,9534
14:588,5177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0539
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5401
En Düşük
8,4299
14:58404,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,56
|Açılış
|: 404,57
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:58
|DERIM
|12,76
|29.553.485
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|45.042.988
|% 9,99
|
|LINK
|42,70
|48.740.356
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|THYAO
|12,62
|1.399.229.972
|% 2,60
|
|KOZAL
|140,90
|1.164.939.925
|% -2,76
|
|VAKBN
|4,71
|855.224.260
|% -1,87
|
|KARSN
|5,39
|780.531.383
|% 3,45
|
|TSKB
|1,81
|368.875.537
|% 4,02
|
|VAKBN
|4,71
|855.224.260
|% -1,87
|
|EKGYO
|2,46
|358.892.684
|% 0,82
|
|KARSN
|5,39
|780.531.383
|% 3,45
|
|ODAS
|4,11
|491.262.073
|% 2,75
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0114
|7,0160
|% 0,50
|
|Euro
|8,5122
|8,5177
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,8062
|9,8553
|% 0,59
|
|Frank
|7,7736
|7,8204
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8631
|1,8725
|% 0,40
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|13,74
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,87
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.679
|2.747
|35,13
|
|Yarım
|1.295
|1.329
|17,00
|
|Çeyrek
|649
|664
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|62,64
|62,64
|0,50
|