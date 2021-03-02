***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 10:27
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914425
BIST
11:491.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
11:497,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0381
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3516
En Düşük
7,2702
11:498,8077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8387
En Düşük
8,7606
11:49404,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 404,21
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|64.781.832
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|DAGHL
|15,13
|5.734.867
|% 9,96
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,93
|2.946.832.613
|% 8,19
|
|PGSUS
|93,20
|730.392.552
|% 5,31
|
|KRDMD
|7,04
|630.159.188
|% 2,03
|
|KOZAL
|130,50
|628.801.275
|% -4,26
|
|EKGYO
|2,36
|607.803.901
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,36
|607.803.901
|% 0,43
|
|THYAO
|14,93
|2.946.832.613
|% 8,19
|
|SKBNK
|1,39
|191.342.592
|% -0,71
|
|KRDMD
|7,04
|630.159.188
|% 2,03
|
|PETKM
|5,41
|480.454.673
|% 0,56
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3272
|7,3318
|% 0,49
|
|Euro
|8,7995
|8,8034
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,1084
|10,1591
|% -0,14
|
|Frank
|7,9190
|7,9667
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9397
|1,9494
|% 0,04
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-2,94
|
|Altın Gr.
|404
|405
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,71
|
Seans Raporu
11:47
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