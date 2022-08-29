***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 14:47
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058841
BIST
14:443.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,55
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
14:4418,1910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
14:4418,1818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0845
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
14:441.009,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,29
|Açılış
|: 1.009,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler14:44
|DYOBY
|18,64
|64.583.898
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.570.669
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.266.627
|% 9,91
|
|PRKME
|12,04
|51.275.170
|% 9,45
|
|COSMO
|35,00
|3.082.022
|% 8,70
|
|HKTM
|19,28
|423.052.356
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|3.943.575
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.022.787
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|THYAO
|69,85
|4.270.028.651
|% 0,22
|
|PETKM
|13,79
|4.026.637.679
|% 5,27
|
|HALKB
|7,49
|2.278.414.789
|% 5,05
|
|YKBNK
|6,83
|2.224.231.998
|% -2,43
|
|GARAN
|24,24
|1.894.285.215
|% -3,04
|
|YKBNK
|6,83
|2.224.231.998
|% -2,43
|
|HALKB
|7,49
|2.278.414.789
|% 5,05
|
|PETKM
|13,79
|4.026.637.679
|% 5,27
|
|VAKBN
|6,52
|1.774.303.412
|% 7,77
|
|EKGYO
|3,97
|1.079.656.571
|% 0,25
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1771
|18,1910
|% 0,14
|
|Euro
|18,1758
|18,1818
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,1862
|21,2925
|% -0,35
|
|Frank
|18,7052
|18,8178
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8263
|4,8505
|% 0,12
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-11,34
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-5,65
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|-37,00
|
|Tam
|6.777
|6.825
|-106,00
|
|Yarım
|3.302
|3.337
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|-0,16
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,27
|
Seans Raporu
14:44
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-
14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 83 kaybederek (% -0.10 ) 2, 794
-
14:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DYOBY, NTGAZ
-
14:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, BALAT, MTRKS, SILVR, HKTM
-
14:59
HUBVC, MNDRS, KLRHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:59
MTRKS, QUAGR, DIRIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında