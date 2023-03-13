***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2023 10:01
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123271
BIST
16:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -61,98
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
16:0518,9859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0180
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
16:0520,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1539
|Açılış
|: 20,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
16:051.156,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,67
|Açılış
|: 1.156,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,83
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler16:05
|GOKNR
|14,64
|24.472.766
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|283.531.934
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.791.157
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.822.394
|% 9,97
|
|POLTK
|2.110,00
|41.867.384
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|396.548.888
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.350.394
|% -9,98
|
|DEVA
|47,08
|117.162.777
|% -9,20
|
|VANGD
|6,69
|14.104.742
|% -8,98
|
|CEOEM
|18,40
|63.182.713
|% -8,09
|
|ASTOR
|54,20
|4.131.821.833
|% 3,83
|
|ISCTR
|14,29
|3.320.133.396
|% -1,85
|
|EREGL
|40,26
|3.258.875.088
|% -1,23
|
|SASA
|116,80
|2.896.520.568
|% 4,85
|
|THYAO
|136,40
|2.439.321.367
|% -1,66
|
|ISCTR
|14,29
|3.320.133.396
|% -1,85
|
|YKBNK
|11,27
|2.247.720.278
|% -4,97
|
|EKGYO
|8,04
|1.374.184.569
|% -0,62
|
|SKBNK
|2,47
|355.417.123
|% -5,36
|
|AKBNK
|18,89
|2.189.566.212
|% -3,23
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9610
|18,9859
|% 0,09
|
|Euro
|20,3324
|20,3361
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,8636
|22,9782
|% 0,54
|
|Frank
|20,7532
|20,8783
|% 1,22
|
|Riyal
|5,0387
|5,0640
|% 0,03
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|31,74
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|17,00
|
|Cumhuriyet
|7.795
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.831
|7.886
|256,00
|
|Yarım
|3.826
|3.859
|125,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,05
|0,53
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-3,78
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20PRKAB
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 31.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 913, 200 adet işlem
-
16:18BERA
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 602, 749 adet işlem
-
16:17PRKME
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 722, 815 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 05 kaybederek (% -1.20 ) 5, 859
-
16:16XU100
Endeks 5, 319 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 55, 387.00 milyon TL de