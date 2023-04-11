***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2023 11:28
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136167
BIST
12:505.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 9,39
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.091
12:5019,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
12:5021,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1201
|Açılış
|: 21,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0720
En Düşük
20,8745
12:501.242,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,88
|Açılış
|: 1.242,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:50
|GLRYH
|8,74
|35.942.493
|% 9,94
|
|AGESA
|29,64
|45.063.637
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.776.652
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.455.126
|% -9,96
|
|VANGD
|7,01
|7.374.523
|% -6,41
|
|KRGYO
|16,38
|7.285.929
|% -6,40
|
|ONCSM
|120,10
|118.758.045
|% -6,10
|
|HEDEF
|24,70
|47.769.900
|% -5,94
|
|GESAN
|81,00
|2.563.118.679
|% -0,92
|
|THYAO
|132,50
|2.199.584.763
|% -0,75
|
|EREGL
|36,08
|1.892.226.903
|% 0,56
|
|OYAKC
|36,16
|1.704.886.605
|% 5,12
|
|KRDMD
|18,98
|1.316.461.308
|% 0,85
|
|EKGYO
|7,33
|1.166.991.505
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,05
|894.964.485
|% 0,80
|
|ZOREN
|5,10
|403.555.314
|% 4,51
|
|ISCTR
|12,10
|886.745.952
|% 0,33
|
|SKBNK
|2,52
|181.514.327
|% 1,20
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2852
|19,2916
|% 0,12
|
|Euro
|21,0417
|21,0503
|% 0,57
|
|Sterlin
|23,9129
|24,0328
|% 0,50
|
|Frank
|21,2472
|21,3752
|% 0,66
|
|Riyal
|5,1269
|5,1526
|% 0,11
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.004
|12,06
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|9,52
|
|Cumhuriyet
|8.484
|8.612
|34,00
|
|Tam
|8.542
|8.601
|22,00
|
|Yarım
|4.172
|4.209
|11,00
|
|Çeyrek
|2.086
|2.104
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|0,11
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|0,48
|