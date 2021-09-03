***YYAPI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.09.2021 16:51
***YYAPI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YYAPI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961732
BIST
17:461.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -12,31
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:468,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0310
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:469,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0166
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:46488,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,62
|Açılış
|: 488,19
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,50
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:46
|OYLUM
|4,40
|34.580.580
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|251.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.691.248
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.808.252
|% 9,99
|
|KTSKR
|72,25
|147.789.073
|% 9,97
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,28
|8.525.029
|% -6,89
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|GLRYH
|2,45
|6.069.264
|% -5,04
|
|LUKSK
|48,50
|13.785.227
|% -4,62
|
|THYAO
|12,90
|1.094.141.295
|% 0,00
|
|GARAN
|9,81
|964.940.079
|% -0,51
|
|SASA
|28,24
|553.020.012
|% 0,14
|
|EREGL
|18,13
|496.186.788
|% -1,52
|
|KRDMD
|7,58
|488.183.679
|% -1,56
|
|ODAS
|1,58
|314.313.439
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,74
|290.412.051
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,62
|288.767.179
|% -0,76
|
|GARAN
|9,81
|964.940.079
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.094.141.295
|% 0,00
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2994
|8,3051
|% 0,37
|
|Euro
|9,8612
|9,8671
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,4603
|11,5178
|% 0,39
|
|Frank
|9,0443
|9,0988
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2050
|2,2160
|% 0,22
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|20,17
|
|Altın Gr.
|487
|488
|5,98
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,20
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|-0,24
|