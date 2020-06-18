***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.06.2020 15:40
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetim Komitesi'nin 18.06.2020 tarihli tavsiye kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 2020 yılı ile ilgili olarak yapılacak bağımsız denetim işlemlerinin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile yapılmasına ve konunun 2020 yılı içerisinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851805
BIST
15:28112.144
En Yüksek
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|Açılış
|: 111.117
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|: 110.940
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|Önceki Kapanış
|: 380,02
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383,28
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.075.124
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|169.563.517
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.238.846.050
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.812.431
|% 9,95
|
|KRDMA
|3,10
|48.060.770
|% 9,93
|
|RTALB
|36,08
|144.270.434
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|57.559.452
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|DAGHL
|8,39
|5.058.936
|% -8,51
|
|KRDMD
|3,02
|1.862.094.192
|% 8,24
|
|TCELL
|16,23
|1.238.846.050
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,38
|794.433.990
|% 3,54
|
|TTKOM
|7,96
|642.065.924
|% 3,51
|
|GARAN
|8,14
|557.656.978
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,02
|1.862.094.192
|% 8,24
|
|EKGYO
|1,89
|448.026.975
|% -0,53
|
|IHLGM
|1,56
|347.082.176
|% 1,30
|
|SKBNK
|1,33
|275.850.413
|% -1,48
|
|KARSN
|2,40
|345.407.681
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5289
|8,5716
|% -0,45
|
|Frank
|7,1882
|7,2315
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,87
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.484
|-2,90
|
|Tam
|2.535
|2.548
|-2,90
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|-1,50
|
|Çeyrek
|620
|624
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,00
|41,00
|0,29
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