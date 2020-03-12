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***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme

12.03.2020 12:16
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***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadili 09.03.2020 tarihinde tescil, 11.03.2020 tarih ve 10034 sayılı Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.
Esas sözleşmenin son hali açıklama ekinde yeralmaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 09/03/2020 11/03/2020 10034



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827421


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