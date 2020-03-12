***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme
12.03.2020 12:16
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadili 09.03.2020 tarihinde tescil, 11.03.2020 tarih ve 10034 sayılı Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.
Esas sözleşmenin son hali açıklama ekinde yeralmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 09/03/2020 11/03/2020 10034
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827421
BIST
14:5396.463
En Yüksek
|Değişim
|: -4,46%
|| -4.503,25
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:536,2532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0429
|Açılış
|: 6,2420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2544
En Düşük
6,2064
14:537,0412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:53328,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,21
|Açılış
|: 328,87
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.970.332
|% 20,00
|
|DEVA
|11,92
|192.935.907
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|141.544.512
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.029.675
|% 19,83
|
|ECILC
|4,78
|275.890.825
|% 19,80
|
|IHEVA
|2,55
|6.482.139
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,11
|51.307.101
|% -19,45
|
|TSPOR
|3,48
|155.003.656
|% -19,07
|
|ALCTL
|13,15
|17.702.296
|% -18,88
|
|RYSAS
|4,67
|37.862.805
|% -17,93
|
|ASELS
|25,02
|555.866.447
|% -4,36
|
|THYAO
|8,86
|416.476.076
|% -7,80
|
|ECILC
|4,78
|275.890.825
|% 19,80
|
|GARAN
|9,00
|234.639.931
|% -6,05
|
|MGROS
|21,72
|217.287.001
|% -5,48
|
|IHLGM
|0,97
|130.781.249
|% -13,39
|
|ODAS
|1,41
|141.419.529
|% -12,42
|
|CEMAS
|0,79
|59.495.895
|% -14,13
|
|KARSN
|1,40
|100.585.850
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,15
|81.303.495
|% -7,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9223
|7,9621
|% -0,21
|
|Frank
|6,6195
|6,6593
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6586
|1,6669
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-1,16
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|-10,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|-6,81
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|-3,29
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,65
|
|Gümüş.Ons
|16,49
|16,53
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|33,44
|33,44
|-2,35
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:06ARMDA
Yüzde -14.98 oranında düşüşle 13.74 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 701 adet işlem
-
15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5535, 11 kaybederek (% -4.54 ) 116, 495
-
15:05XU100
Endeks 96, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 52 altında . İşlem hacmi 5, 097.00 milyon TL de
-
15:05KATMR
Yüzde -11.92 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 073, 841 adet işlem
-
15:04BSOKE
Yüzde -9.37 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 441, 998 adet işlem