***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
20.03.2020 18:13
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -153.223.517 -8.791.880 361.736.045 1.526.383 363.262.428
Transferler
27 -8.791.880 8.791.880
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.177.805 -15.177.805 486.560 -14.691.245
Dönem Karı (Zararı)
27 -15.177.805 -15.177.805 486.560 -14.691.245
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
27 -15.177.805 15.177.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.187.850 -40.187.850 -60.086 -40.247.936
Dönem Karı (Zararı)
27 -40.187.850 -40.187.850 -60.086 -40.247.936
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.850 306.370.390 1.952.857 308.323.247
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.915.333 82.861.656
Dönem Karı (Zararı)
-40.247.936 -14.691.245
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-40.247.936 -14.691.245
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.081.042 68.744.237
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 467.958 474.044
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35.256.878 1.037.099
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.489.016 1.070.391
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 61.762 -33.292
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19,31 29.706.100 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.384.254 2.273.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılı Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.541.129 2.474.261
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 -2.541.129 2.474.261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-18.646.839 24.799.938
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -18.646.839 24.799.938
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -3.453.739 7.691.948
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.439.357 -34.554
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16,32 -3.439.357 -34.554
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 0 3.614.648
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 26.760.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.032.457 27.327.745
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 29.107.994 24.009.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -119.271.284 -31.414.597
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -5.328.150 31.993.402
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 5.501.614 7.384.841
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 46.579.476 9.569.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 106.808 5.434.317
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 114.340.857 8.797.573
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -58.498.058 -35.347.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.493.200 6.900.974
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 7.493.200 6.900.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.134.437 81.380.737
Ödenen Faiz
33 -2.566.069 0
Alınan Faiz
33 3.252.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -214.827 -834.807
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -936.916
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
25.337.434 -3.678.381
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 2.781.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -5.439.503
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 25.337.434 510.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.530.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.079.923 -79.958.498
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.356 176.634.499
Kredilerden Nakit Girişleri
8 94.356 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
8 176.634.499
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.174.279 -215.429.585
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
8 -16.174.279 -215.429.585
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11 0 -23.535.672
Ödenen Faiz
-17.627.740
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
342.178 -775.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
342.178 -775.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.292.784 3.068.007
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.634.962 2.292.784
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.634.962 2.292.784
Finansal Yatırımlar
7 4.279.796 1.738.667
Ticari Alacaklar
10 37.024.296 70.332.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 36.923.000 60.730.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 101.296 9.602.823
Diğer Alacaklar
11 244.336.291 125.583.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 235.333.503 120.858.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 9.002.788 4.725.089
Stoklar
13 26.654.456 21.388.068
Peşin Ödenmiş Giderler
15 24.270.460 30.521.449
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,37 4.217.574
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 24.270.460 26.303.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 61.951 38.364
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.588.587 7.287.943
ARA TOPLAM
341.850.799 259.184.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.850.799 259.184.049
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 686.158 686.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 686.158 686.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 139.367.474 120.720.635
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 65.702.250 88.039.877
Maddi Duran Varlıklar
18 10.369.059 10.739.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 29.062.870 58.779.272
Şerefiye
19 21.443.788 35.865.873
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.619.082 22.913.399
Diğer Duran Varlıklar
26 14.976.103 14.976.103
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
260.163.914 293.941.067
TOPLAM VARLIKLAR
602.014.713 553.125.116
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.474.743 36.554.666
Ticari Borçlar
10 77.987.837 35.041.084
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 14.735.022 196.505
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 63.252.815 34.844.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.707.754 9.600.946
Diğer Borçlar
11 166.413.063 52.062.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 153.295.950 36.668.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 13.117.113 15.394.381
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.266 58.500.324
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 12.276 104.058
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 11.113.516 5.084.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 103.223 144.442
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 11.010.293 4.939.886
ARA TOPLAM
285.711.455 196.948.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.711.455 196.948.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
10 2.139.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 2.139.834
Diğer Borçlar
11 0 9.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 318.214 402.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 318.214 402.217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 5.521.963 7.194.104
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.980.011 7.605.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
293.691.466 204.553.933
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
306.370.390 346.558.240
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 441.516 441.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 81.654 81.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 290.571.261 290.571.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -177.193.202 -162.015.397
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -40.187.850 -15.177.805
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.952.857 2.012.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
308.323.247 348.571.183
TOPLAM KAYNAKLAR
602.014.713 553.125.116
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 1.614.411 111.816.621
Satışların Maliyeti
28 -3.698.106 -86.676.274
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.083.695 25.140.347
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.083.695 25.140.347
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -2.917.147 -2.284.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 7.595.073 15.521.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -72.601.175 -22.464.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-70.006.944 15.912.332
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 6.560.936 7.490.396
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -6.088.909
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 18.646.839 -24.799.938
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-44.799.169 -7.486.119
Finansman Gelirleri
33 25.809.205 29.003.609
Finansman Giderleri
33 -22.917.836 -28.516.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-41.907.800 -6.999.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.659.864 -7.691.948
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-12.276 -104.058
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.672.140 -7.587.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.247.936 -14.691.245
DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.247.936 -14.691.245
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -60.086 486.560
Ana Ortaklık Payları
-40.187.850 -15.177.805
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,17270000 -0,06520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.247.936 -14.691.245
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-60.086 486.560
Ana Ortaklık Payları
-40.187.850 -15.177.805
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831128
BIST