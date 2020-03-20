***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -153.223.517 -8.791.880 361.736.045 1.526.383 363.262.428Transferler27 -8.791.880 8.791.880Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.177.805 -15.177.805 486.560 -14.691.245Dönem Karı (Zararı)27 -15.177.805 -15.177.805 486.560 -14.691.245Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler27 -15.177.805 15.177.805Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-40.187.850 -40.187.850 -60.086 -40.247.936Dönem Karı (Zararı)27 -40.187.850 -40.187.850 -60.086 -40.247.936Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.850 306.370.390 1.952.857 308.323.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.915.333 82.861.656Dönem Karı (Zararı)-40.247.936 -14.691.245Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-40.247.936 -14.691.245Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.081.042 68.744.237Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 467.958 474.044Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35.256.878 1.037.099Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 5.489.016 1.070.391Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 61.762 -33.292Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19,31 29.706.100 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.384.254 2.273.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılı Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.541.129 2.474.261Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7,32 -2.541.129 2.474.261Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-18.646.839 24.799.938İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -18.646.839 24.799.938Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -3.453.739 7.691.948Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.439.357 -34.554Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16,32 -3.439.357 -34.554İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler7,32 0 3.614.648Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 26.760.839İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.032.457 27.327.745Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 29.107.994 24.009.183Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -119.271.284 -31.414.597Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -5.328.150 31.993.402Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 5.501.614 7.384.841Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 46.579.476 9.569.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 106.808 5.434.317Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 114.340.857 8.797.573Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -58.498.058 -35.347.248İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.493.200 6.900.974Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 7.493.200 6.900.974Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.134.437 81.380.737Ödenen Faiz33 -2.566.069 0Alınan Faiz33 3.252.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -214.827 -834.807Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -936.916YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI25.337.434 -3.678.381Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 2.781.122Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -5.439.503Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 25.337.434 510.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.530.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.079.923 -79.958.498Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri94.356 176.634.499Kredilerden Nakit Girişleri8 94.356 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri8 176.634.499Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.174.279 -215.429.585Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları8 -16.174.279 -215.429.585İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış11 0 -23.535.672Ödenen Faiz-17.627.740YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)342.178 -775.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)342.178 -775.223DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.292.784 3.068.007DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.634.962 2.292.784Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.634.962 2.292.784Finansal Yatırımlar7 4.279.796 1.738.667Ticari Alacaklar10 37.024.296 70.332.903İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 36.923.000 60.730.080İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 101.296 9.602.823Diğer Alacaklar11 244.336.291 125.583.871İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 235.333.503 120.858.782İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 9.002.788 4.725.089Stoklar13 26.654.456 21.388.068Peşin Ödenmiş Giderler15 24.270.460 30.521.449İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15,37 4.217.574İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 24.270.460 26.303.875Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 61.951 38.364Diğer Dönen Varlıklar26 2.588.587 7.287.943ARA TOPLAM341.850.799 259.184.049TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR341.850.799 259.184.049DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 686.158 686.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 686.158 686.158Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 139.367.474 120.720.635Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 65.702.250 88.039.877Maddi Duran Varlıklar18 10.369.059 10.739.022Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 29.062.870 58.779.272Şerefiye19 21.443.788 35.865.873Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.619.082 22.913.399Diğer Duran Varlıklar26 14.976.103 14.976.103TOPLAM DURAN VARLIKLAR260.163.914 293.941.067TOPLAM VARLIKLAR602.014.713 553.125.116KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 20.474.743 36.554.666Ticari Borçlar10 77.987.837 35.041.084İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 14.735.022 196.505İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 63.252.815 34.844.579Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 9.707.754 9.600.946Diğer Borçlar11 166.413.063 52.062.842İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 153.295.950 36.668.461İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 13.117.113 15.394.381Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.266 58.500.324Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 12.276 104.058Kısa Vadeli Karşılıklar22 11.113.516 5.084.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 103.223 144.442Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 11.010.293 4.939.886ARA TOPLAM285.711.455 196.948.248TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER285.711.455 196.948.248UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 2.139.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 2.139.834Diğer Borçlar11 0 9.364İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 9.364Uzun Vadeli Karşılıklar22 318.214 402.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 318.214 402.217Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 5.521.963 7.194.104TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.980.011 7.605.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER293.691.466 204.553.933ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar306.370.390 346.558.240Ödenmiş Sermaye27 232.707.815 232.707.815Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 -50.804 -50.804Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 441.516 441.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 81.654 81.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 290.571.261 290.571.261Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -177.193.202 -162.015.397Net Dönem Karı veya Zararı27 -40.187.850 -15.177.805Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.952.857 2.012.943TOPLAM ÖZKAYNAKLAR308.323.247 348.571.183TOPLAM KAYNAKLAR602.014.713 553.125.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.614.411 111.816.621Satışların Maliyeti28 -3.698.106 -86.676.274TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-2.083.695 25.140.347BRÜT KAR (ZARAR)-2.083.695 25.140.347Genel Yönetim Giderleri29,30 -2.917.147 -2.284.124Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 7.595.073 15.521.068Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -72.601.175 -22.464.959ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-70.006.944 15.912.332Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 6.560.936 7.490.396Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -6.088.909Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 18.646.839 -24.799.938FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-44.799.169 -7.486.119Finansman Gelirleri33 25.809.205 29.003.609Finansman Giderleri33 -22.917.836 -28.516.787SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-41.907.800 -6.999.297Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.659.864 -7.691.948Dönem Vergi (Gideri) Geliri-12.276 -104.058Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 1.672.140 -7.587.890SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-40.247.936 -14.691.245DÖNEM KARI (ZARARI)-40.247.936 -14.691.245Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 -60.086 486.560Ana Ortaklık Payları-40.187.850 -15.177.805Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,17270000 -0,06520000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-40.247.936 -14.691.245Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-60.086 486.560Ana Ortaklık Payları-40.187.850 -15.177.805http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831128BIST