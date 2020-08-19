***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183Transferler27 -15.177.805 15.177.805Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -9.100.036 -9.100.036 -70.231 -9.170.267Dönem Karı (Zararı)27 -9.100.036 -9.100.036 -70.231 -9.170.267Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -9.100.036 337.458.204 1.942.712 339.400.916Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.564 290.571.261 -177.193.202 -40.187.849 306.370.390 1.952.857 308.323.247Transferler27 -40.187.849 40.187.849Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 5.218.526 5.218.526 -27.572 5.190.954Dönem Karı (Zararı)27 5.218.526 5.218.526 -27.572 5.190.954Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 5.218.526 311.588.916 1.925.285 313.514.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.534.100 -21.477.584Dönem Karı (Zararı)5.190.954 -9.170.267Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.190.954 -9.170.267Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.846.358 1.146.620Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 231.252 233.052Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-114.650 4.205.340Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,35 -114.650 4.202.222Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.118Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.047.510 3.490.886Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 176.038 108.911Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 871.472 3.381.975Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.944.742 1.970.991Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -1.159.841 -12.952.074Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 10.792.295 14.617.021Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 312.288 -17.196Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 323.240Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.671.796 508Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7,32 -1.671.796 508Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9.265.764 -2.131.892İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 9.265.764 -2.131.892Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 143.536 -3.311.703Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.310.562Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16,32 -3.310.562İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.747.303 -11.625.489Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 3.903.271 17.676.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 14.020.102 -10.262.419Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -3.118Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -2.491.122 4.481.306Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 6.132.702 -4.379.050Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 237.842 -2.093.751Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -29.341.839 3.720.662Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -1.953 -22.375.967İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-206.306 1.610.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-206.306 1.610.319Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.290.009 -19.649.136Ödenen Faiz33 -9.632.454 -1.664.947Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -123.455 -163.501YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.757.442 21.898.077Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 21.898.077Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -6.757.442FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI367.222 -247.450Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri367.222 25.000Kredilerden Nakit Girişleri8 367.222 25.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -272.450Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları8 -272.450YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)143.880 173.043NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)143.880 173.043DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.634.962 2.292.784DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.778.842 2.465.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.778.842 2.634.962Finansal Yatırımlar7 5.951.592 4.279.796Ticari Alacaklar10 33.121.025 37.024.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 32.973.000 36.923.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 148.025 101.296Diğer Alacaklar11 230.316.189 244.336.291İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 220.803.725 235.333.503İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 9.512.464 9.002.788Stoklar13 26.654.456 26.654.456Peşin Ödenmiş Giderler15 26.876.232 24.270.460İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 26.876.232 24.270.460Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 25.412 61.951Diğer Dönen Varlıklar26 2.819.156 2.588.587ARA TOPLAM328.542.904 341.850.799TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR328.542.904 341.850.799DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 686.158 686.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 686.158 686.158Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 130.101.710 139.367.474Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 72.459.692 65.702.250Maddi Duran Varlıklar18 10.142.443 10.369.059Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 29.058.234 29.062.870Şerefiye19 21.443.788 21.443.788Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.614.446 7.619.082Diğer Duran Varlıklar26 14.976.103 14.976.103TOPLAM DURAN VARLIKLAR257.424.340 260.163.914TOPLAM VARLIKLAR585.967.244 602.014.713KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 20.841.965 20.474.743Ticari Borçlar10 84.122.006 77.987.837İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 21.826.550 14.735.022İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 62.295.456 63.252.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 9.945.596 9.707.754Diğer Borçlar11 137.071.224 166.413.063İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 123.930.039 153.295.950İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 13.141.185 13.117.113Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 313 2.266Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 12.276Kısa Vadeli Karşılıklar22 12.023.039 11.113.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 141.274 103.223Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 11.881.765 11.010.293ARA TOPLAM264.004.143 285.711.455TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER264.004.143 285.711.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 2.450.655 2.139.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 2.450.655 2.139.834Uzun Vadeli Karşılıklar22 332.746 318.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 332.746 318.214Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 5.665.499 5.521.963TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.448.900 7.980.011TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER272.453.043 293.691.466ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar311.588.916 306.370.390Ödenmiş Sermaye27 232.707.815 232.707.815Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 -50.804 -50.804Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 441.516 441.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 81.654 81.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 290.571.261 290.571.261Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -217.381.052 -177.193.202Net Dönem Karı veya Zararı27 5.218.526 -40.187.850Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.925.285 1.952.857TOPLAM ÖZKAYNAKLAR313.514.201 308.323.247TOPLAM KAYNAKLAR585.967.244 602.014.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 156.056 1.234.029 109.201 393.138Satışların Maliyeti28 -98.898 -1.071.634 -58.250 -399.485TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.158 162.395 50.951 -6.347BRÜT KAR (ZARAR)57.158 162.395 50.951 -6.347Genel Yönetim Giderleri29-30 -999.287 -1.376.697 -339.760 -593.557Pazarlama Giderleri29-30 -23.588 -12.679Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 23.375.025 1.524.790 4.228 -56.420Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.114.594 -16.569.456 -361.738 -15.726.684ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.294.714 -16.258.968 -658.998 -16.383.008Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.671.796 3.310.562 1.671.796 2.100Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -508 1.752.892 66.872Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -9.265.764 2.131.891 -4.855.013 -211.162FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.700.746 -10.817.023 -2.089.323 -16.525.198Finansman Gelirleri33 3.428.526 12.952.074 1.912.140 2.785.426Finansman Giderleri33 -10.794.782 -14.617.021 -8.371.543 -7.242.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.334.490 -12.481.970 -8.548.726 -20.982.288Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-143.536 3.311.703 -1.786.740 3.321.463Dönem Vergi (Gideri) Geliri973Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -143.536 3.311.703 -1.786.740 3.320.490SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.190.954 -9.170.267 -10.335.466 -17.660.825DÖNEM KARI (ZARARI)5.190.954 -9.170.267 -10.335.466 -17.660.825Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 -27.572 -70.231 -14.326 -77.806Ana Ortaklık Payları5.218.526 -9.100.036 -10.321.140 -17.583.019Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,02240000 -0,03910000 -0,04440000 0,07560000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.190.954 -9.170.267 -10.335.466 -17.660.825Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-27.572 -70.231 -14.326 -77.806Ana Ortaklık Payları5.218.526 -9.100.036 -10.321.140 -17.583.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870120BIST