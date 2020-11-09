***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183Transferler27 -15.177.805 15.177.805Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.845.581 -1.845.581 -77.438 -1.923.019Dönem Karı (Zararı)27 -1.845.581 -1.845.581 -77.438 -1.923.019Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -1.845.581 344.712.659 1.935.505 346.648.164Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.849 306.370.391 1.952.857 308.323.248Transferler27 -40.187.849 40.187.849Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 8.276.364 8.276.364 32.123 8.308.487Dönem Karı (Zararı)27 8.276.364 8.276.364 32.123 8.308.487Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 8.276.364 314.646.755 1.984.980 316.631.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.338.069 -17.184.419Dönem Karı (Zararı)8.308.487 -1.923.019Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.308.487 -1.923.019Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-101.420.775 -6.393.124Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 347.227 713.848Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-114.628 4.221.509Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,15 -114.628 4.218.391Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.118Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.548.183 3.562.944Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 224.405 180.969Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.323.778 3.381.975Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.359.022 4.373.467Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -6.047.361 -17.632.970Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 11.420.330 21.703.704Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -13.947 -20.129Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 322.862Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.723.106 -401.231Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7,32 -1.723.106 -401.231Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-106.837.473 -12.080.400İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -106.837.473 -12.080.400Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -3.453.739Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.329.522Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16,32 -3.329.522İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler105.014.258 -4.582.715Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.159.342 29.321.693Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 111.876.152 -12.707.336Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 1.853.512 -5.120Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -4.733.064 3.141.236Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 27.827.795 22.586.349Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 654.824 -6.468.615Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -28.738.972 -11.002.004Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -2.020 -25.116.622İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-564.627 -4.332.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-564.627 -4.332.296Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.901.970 -12.898.858Ödenen Faiz33 -5.372.969 -4.070.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -190.932 -214.827YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.757.442 21.898.077Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 21.898.077Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -6.757.442FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI642.829 -4.318.184Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri642.829 25.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 642.829 25.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -272.450Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları8 -272.450Ödenen Faiz-4.070.734YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)223.456 395.474NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)223.456 395.474DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.634.962 2.292.784DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.858.418 2.688.258Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.858.418 2.634.962Finansal Yatırımlar7 6.002.902 4.279.796Ticari Alacaklar10 23.359.704 37.024.296İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 21.086.000 36.923.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 2.273.704 101.296Diğer Alacaklar11 132.452.416 244.336.291İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 121.827.133 235.333.503İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 10.625.283 9.002.788Stoklar13 24.800.944 26.654.456Peşin Ödenmiş Giderler15 29.118.152 24.270.460İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 29.118.152 24.270.460Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 38.615 61.951Diğer Dönen Varlıklar26 1.997.681 2.588.587ARA TOPLAM220.628.832 341.850.799TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR220.628.832 341.850.799DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 16.823.934İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 16.823.934Diğer Alacaklar11 693.881 686.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 693.881 686.158Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 246.204.947 139.367.474Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 72.459.692 65.702.250Maddi Duran Varlıklar18 10.028.812 10.369.059Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 29.055.891 29.062.870Şerefiye19 21.443.788 21.443.788Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 7.612.103 7.619.082Diğer Duran Varlıklar26 14.976.103 14.976.103TOPLAM DURAN VARLIKLAR390.243.260 260.163.914TOPLAM VARLIKLAR610.872.092 602.014.713KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 21.117.572 20.474.743Ticari Borçlar10 105.816.373 77.987.837İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 45.744.382 14.735.022İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 60.071.991 63.252.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 10.362.578 9.707.754Diğer Borçlar11 137.674.091 166.413.063İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 124.512.104 153.295.950İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 13.161.987 13.117.113Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 246 2.266Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 12.276Kısa Vadeli Karşılıklar22 12.474.321 11.113.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 140.250 103.223Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 12.334.071 11.010.293ARA TOPLAM287.445.181 285.711.455TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER287.445.181 285.711.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 2.125.146 2.139.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 2.125.146 2.139.834Diğer Borçlar11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22 314.660 318.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 314.660 318.214Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 4.355.370 5.521.963TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.795.176 7.980.011TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER294.240.357 293.691.466ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar314.646.755 306.370.390Ödenmiş Sermaye27 232.707.815 232.707.815Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 -50.804 -50.804Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 441.516 441.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 81.654 81.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 290.571.261 290.571.261Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -217.381.051 -177.193.202Net Dönem Karı veya Zararı27 8.276.364 -40.187.850Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.984.980 1.952.857TOPLAM ÖZKAYNAKLAR316.631.735 308.323.247TOPLAM KAYNAKLAR610.872.092 602.014.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 2.266.934 1.269.926 2.110.878 35.897Satışların Maliyeti28 -2.003.188 -704.213 -1.904.290 367.421TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)263.746 565.713 206.588 403.318BRÜT KAR (ZARAR)263.746 565.713 206.588 403.318Genel Yönetim Giderleri29-30 -1.469.990 -1.978.397 -470.703 -601.700Pazarlama Giderleri29-30 -32.960 -9.372Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 23.663.143 1.313.538 288.118 -211.252Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.511.698 -17.018.031 -397.104 -448.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.912.241 -17.117.177 -382.473 -858.209Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.723.106 3.733.801 51.310 423.239Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -3.048 -2.540Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -13.852.317 12.080.400 -4.586.553 9.948.509FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.783.030 -1.306.024 -4.917.716 9.510.999Finansman Gelirleri33 10.784.010 17.632.970 7.355.484 4.680.896Finansman Giderleri33 -11.425.145 -21.703.704 -630.363 -7.086.683SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.141.895 -5.376.758 1.807.405 7.105.212Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.166.592 3.453.739 1.310.128 142.036Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 1.166.592 3.453.739 1.310.128 142.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.308.487 -1.923.019 3.117.533 7.247.248DÖNEM KARI (ZARARI)8.308.487 -1.923.019 3.117.533 7.247.248Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 32.123 -77.438 59.695 -7.207Ana Ortaklık Payları8.276.364 -1.845.581 3.057.838 7.254.455Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,03560000 -0,00790000 0,01310000 -0,03120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.308.487 -1.923.019 3.117.533 7.247.248Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32.123 -77.438 59.695 -7.207Ana Ortaklık Payları8.276.364 -1.845.581 3.057.838 7.254.455http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886987BIST