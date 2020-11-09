***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 05:43
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183
Transferler
27 -15.177.805 15.177.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.845.581 -1.845.581 -77.438 -1.923.019
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.845.581 -1.845.581 -77.438 -1.923.019
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -1.845.581 344.712.659 1.935.505 346.648.164
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.849 306.370.391 1.952.857 308.323.248
Transferler
27 -40.187.849 40.187.849
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 8.276.364 8.276.364 32.123 8.308.487
Dönem Karı (Zararı)
27 8.276.364 8.276.364 32.123 8.308.487
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 8.276.364 314.646.755 1.984.980 316.631.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.338.069 -17.184.419
Dönem Karı (Zararı)
8.308.487 -1.923.019
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.308.487 -1.923.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-101.420.775 -6.393.124
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 347.227 713.848
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-114.628 4.221.509
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,15 -114.628 4.218.391
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.548.183 3.562.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 224.405 180.969
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.323.778 3.381.975
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.359.022 4.373.467
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -6.047.361 -17.632.970
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 11.420.330 21.703.704
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -13.947 -20.129
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 322.862
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.723.106 -401.231
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 -1.723.106 -401.231
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-106.837.473 -12.080.400
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -106.837.473 -12.080.400
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -3.453.739
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.329.522
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16,32 -3.329.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
105.014.258 -4.582.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.159.342 29.321.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 111.876.152 -12.707.336
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.853.512 -5.120
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -4.733.064 3.141.236
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 27.827.795 22.586.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 654.824 -6.468.615
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -28.738.972 -11.002.004
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -2.020 -25.116.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-564.627 -4.332.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-564.627 -4.332.296
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.901.970 -12.898.858
Ödenen Faiz
33 -5.372.969 -4.070.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -190.932 -214.827
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.757.442 21.898.077
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 21.898.077
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -6.757.442
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
642.829 -4.318.184
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
642.829 25.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 642.829 25.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -272.450
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
8 -272.450
Ödenen Faiz
-4.070.734
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
223.456 395.474
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
223.456 395.474
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.634.962 2.292.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.858.418 2.688.258
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.858.418 2.634.962
Finansal Yatırımlar
7 6.002.902 4.279.796
Ticari Alacaklar
10 23.359.704 37.024.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 21.086.000 36.923.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.273.704 101.296
Diğer Alacaklar
11 132.452.416 244.336.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 121.827.133 235.333.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 10.625.283 9.002.788
Stoklar
13 24.800.944 26.654.456
Peşin Ödenmiş Giderler
15 29.118.152 24.270.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 29.118.152 24.270.460
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 38.615 61.951
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.997.681 2.588.587
ARA TOPLAM
220.628.832 341.850.799
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
220.628.832 341.850.799
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
10 16.823.934
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 16.823.934
Diğer Alacaklar
11 693.881 686.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 693.881 686.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 246.204.947 139.367.474
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 72.459.692 65.702.250
Maddi Duran Varlıklar
18 10.028.812 10.369.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 29.055.891 29.062.870
Şerefiye
19 21.443.788 21.443.788
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.612.103 7.619.082
Diğer Duran Varlıklar
26 14.976.103 14.976.103
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
390.243.260 260.163.914
TOPLAM VARLIKLAR
610.872.092 602.014.713
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 21.117.572 20.474.743
Ticari Borçlar
10 105.816.373 77.987.837
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 45.744.382 14.735.022
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 60.071.991 63.252.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 10.362.578 9.707.754
Diğer Borçlar
11 137.674.091 166.413.063
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 124.512.104 153.295.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 13.161.987 13.117.113
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 246 2.266
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 12.276
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 12.474.321 11.113.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 140.250 103.223
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 12.334.071 11.010.293
ARA TOPLAM
287.445.181 285.711.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
287.445.181 285.711.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
10 2.125.146 2.139.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 2.125.146 2.139.834
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 314.660 318.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 314.660 318.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 4.355.370 5.521.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.795.176 7.980.011
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
294.240.357 293.691.466
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
314.646.755 306.370.390
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 441.516 441.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 81.654 81.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 290.571.261 290.571.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -217.381.051 -177.193.202
Net Dönem Karı veya Zararı
27 8.276.364 -40.187.850
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.984.980 1.952.857
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
316.631.735 308.323.247
TOPLAM KAYNAKLAR
610.872.092 602.014.713
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 2.266.934 1.269.926 2.110.878 35.897
Satışların Maliyeti
28 -2.003.188 -704.213 -1.904.290 367.421
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
263.746 565.713 206.588 403.318
BRÜT KAR (ZARAR)
263.746 565.713 206.588 403.318
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -1.469.990 -1.978.397 -470.703 -601.700
Pazarlama Giderleri
29-30 -32.960 -9.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 23.663.143 1.313.538 288.118 -211.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.511.698 -17.018.031 -397.104 -448.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.912.241 -17.117.177 -382.473 -858.209
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.723.106 3.733.801 51.310 423.239
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -3.048 -2.540
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -13.852.317 12.080.400 -4.586.553 9.948.509
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.783.030 -1.306.024 -4.917.716 9.510.999
Finansman Gelirleri
33 10.784.010 17.632.970 7.355.484 4.680.896
Finansman Giderleri
33 -11.425.145 -21.703.704 -630.363 -7.086.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.141.895 -5.376.758 1.807.405 7.105.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.166.592 3.453.739 1.310.128 142.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.166.592 3.453.739 1.310.128 142.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.308.487 -1.923.019 3.117.533 7.247.248
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.308.487 -1.923.019 3.117.533 7.247.248
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 32.123 -77.438 59.695 -7.207
Ana Ortaklık Payları
8.276.364 -1.845.581 3.057.838 7.254.455
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,03560000 -0,00790000 0,01310000 -0,03120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.308.487 -1.923.019 3.117.533 7.247.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.123 -77.438 59.695 -7.207
Ana Ortaklık Payları
8.276.364 -1.845.581 3.057.838 7.254.455
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886987
BIST