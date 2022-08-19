***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 1.960.274 308.330.665 2.255.609 310.586.274Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler17 1.960.274 -1.960.274 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)17 -16.216.923 -16.216.923 -1.283.074 -17.499.997Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -215.420.777 -16.216.923 292.113.742 972.535 293.086.277Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.631.775 -208.089.634 27.021.450 342.743.772 1.604.340 344.348.112Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler17 337 27.021.113 -27.021.450 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)17 6.933.877 6.933.877 6.933.877Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı88.995.120 16.909.073 105.904.193 105.904.193Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 321.702.935 -50.804 17.350.589 81.654 290.632.112 -181.068.521 6.933.877 455.581.842 1.604.340 457.186.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.745.979 21.790.154Dönem Karı (Zararı)6.933.877 -17.499.997Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.900.703 13.682.682Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 315.859 326.643Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8,9 -8.174.712 400.834Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler505.834Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-105.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 12.053.383 5.316.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler55.957Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.726.878Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.534.147Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler249.111 5.720.817Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-583.725Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.308.679Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriVadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-4.137Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -17.204.215 2.362.846Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 3.859.871 -2.478.383Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-133.052Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler2.165.995İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.274.314 25.640.973Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.880.818 -13.955.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -29.176.566 62.901.308Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 11.731.323Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -72.274.104 -4.396.734Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -27.994.953 4.906.561Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.466.759 -11.429.144Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.224.112Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-1.224.112Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 68.825.549 6.980.103Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11.155.813 -29.965.059İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.132.174Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-54.241.140 21.823.658Ödenen Faiz8.495.161 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -33.504YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI333.881 -14.107.044İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri6 333.881Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -30.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -14.660.769Alınan Faiz583.725FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.420.585 -7.421.266Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri17 60.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.084.254 -1.881.115Ödenen Faiz-8.495.161 -5.540.151YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.487 261.844NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.487 261.844DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.378.115 2.949.830DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.386.602 3.211.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.386.602 3.378.115Finansal Yatırımlar6 4.882.120 5.216.001Ticari Alacaklar2.570.877 27.099İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 0 27.099İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.570.877 0Diğer Alacaklar40.662.708 16.120.019İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 33.525.509 9.746.533İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 7.137.199 6.373.486Stoklar75.733.501 75.733.501Peşin Ödenmiş Giderler10 101.397.515 29.883.168Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 21.947Diğer Dönen Varlıklar5.659.249 4.435.137ARA TOPLAM234.292.572 134.814.987TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR234.292.572 134.814.987DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9.130.033 741.881İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.063.934 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.066.099 741.881Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar322.374.674 305.170.459Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 136.778.750 136.778.750Maddi Duran Varlıklar13 9.331.976 9.641.470Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 178.150 184.515Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar178.150 184.515Peşin Ödenmiş Giderler10 759.757Diğer Duran Varlıklar16.806.177 16.806.177TOPLAM DURAN VARLIKLAR495.359.517 469.323.252TOPLAM VARLIKLAR729.652.089 604.138.239KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.036.269 12.452.679Ticari Borçlar30.207.461 103.853.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 72.643.480İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar30.207.461 31.209.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.561.826 4.280.530Diğer Borçlar161.773.284 95.786.218İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 147.336.688 83.075.836İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.436.596 12.710.382Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.155.813 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.155.813 0Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar40.220.175 28.364.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 342.218 202.927Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 39.877.957 28.161.699Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.500ARA TOPLAM256.954.828 244.738.890TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER256.954.828 244.738.890UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.667.844Ticari Borçlar0 0Çalışa 748.055Diğer Borçlar4.077.711 1.239.228İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.077.711 1.239.228Uzun Vadeli Karşılıklar649.028 449.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar649.028 449.694Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 10.784.340 6.946.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.511.079 15.051.237TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER272.465.907 259.790.127ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar455.581.842 342.743.772Ödenmiş Sermaye17 321.702.935 232.707.815Geri Alınmış Paylar (-)17 -50.804 -50.804Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 17.350.589 441.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 81.654 81.654Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)81.654 81.654Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 81.654 81.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 290.632.112 290.631.775Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -181.068.521 -208.089.634Net Dönem Karı veya Zararı17 6.933.877 27.021.450Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.604.340 1.604.340TOPLAM ÖZKAYNAKLAR457.186.182 344.348.112TOPLAM KAYNAKLAR729.652.089 604.138.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 940.973 11.901.509 471.648 7.980Satışların Maliyeti18 -2.180.457 -11.118.496 -1.105.972 -306.938TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.239.484 783.013 -634.324 -298.958BRÜT KAR (ZARAR)-1.239.484 783.013 -634.324 -298.958Genel Yönetim Giderleri19 -2.573.661 -1.531.399 -1.278.892 -1.035.077Pazarlama Giderleri19 0 -7.636 0 -2.576Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 17.883.857 4.866.791 -432.145 950.653Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -11.724.411 -11.926.343 -8.228.815 -9.615.620ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.346.301 -7.815.574 -10.574.176 -10.001.578Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler-283.555 -2.165.995 -601.847 -1.544.031Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar17.204.216 -2.362.846 8.265.437 -1.098.466FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.266.962 -12.344.415 -2.910.586 -12.644.075Finansman Gelirleri21 0 838.473 0 716.944Finansman Giderleri21 -8.495.161 -8.472.438 -6.688.043 -4.536.817SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.771.801 -19.978.380 -9.598.629 -16.463.948Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.837.924 2.478.383 -1.917.123 349.864Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 24.501Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -3.837.924 2.478.383 -1.917.123 325.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.933.877 -17.499.997 -11.515.752 -16.114.084DÖNEM KARI (ZARARI)6.933.877 -17.499.997 -11.515.752 -16.114.084Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -1.283.074 0 -1.221.748Ana Ortaklık Payları6.933.877 -16.216.923 -11.515.752 -14.892.336Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02160000 -0,06970000 0,05770000 -0,06400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.933.877 -17.499.997 -11.515.752 -16.114.084Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -1.283.074 0 -1.221.748Ana Ortaklık Payları6.933.877 -16.216.923 -11.515.752 -14.892.336http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057367BIST