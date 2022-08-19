***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 21:21
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 1.960.274 308.330.665 2.255.609 310.586.274
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17 1.960.274 -1.960.274 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
17 -16.216.923 -16.216.923 -1.283.074 -17.499.997
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -215.420.777 -16.216.923 292.113.742 972.535 293.086.277
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.631.775 -208.089.634 27.021.450 342.743.772 1.604.340 344.348.112
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17 337 27.021.113 -27.021.450 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
17 6.933.877 6.933.877 6.933.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
88.995.120 16.909.073 105.904.193 105.904.193
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 321.702.935 -50.804 17.350.589 81.654 290.632.112 -181.068.521 6.933.877 455.581.842 1.604.340 457.186.182
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.745.979 21.790.154
Dönem Karı (Zararı)
6.933.877 -17.499.997
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.900.703 13.682.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 315.859 326.643
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8,9 -8.174.712 400.834
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
505.834
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-105.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 12.053.383 5.316.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
55.957
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.726.878
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.534.147
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
249.111 5.720.817
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-583.725
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.308.679
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.137
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -17.204.215 2.362.846
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 3.859.871 -2.478.383
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-133.052
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.165.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.274.314 25.640.973
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.880.818 -13.955.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -29.176.566 62.901.308
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 11.731.323
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -72.274.104 -4.396.734
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -27.994.953 4.906.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.466.759 -11.429.144
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.224.112
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-1.224.112
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 68.825.549 6.980.103
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.155.813 -29.965.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.132.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-54.241.140 21.823.658
Ödenen Faiz
8.495.161 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -33.504
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
333.881 -14.107.044
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
6 333.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -30.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -14.660.769
Alınan Faiz
583.725
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.420.585 -7.421.266
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17 60.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.084.254 -1.881.115
Ödenen Faiz
-8.495.161 -5.540.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.487 261.844
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.487 261.844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.378.115 2.949.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.386.602 3.211.674
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.386.602 3.378.115
Finansal Yatırımlar
6 4.882.120 5.216.001
Ticari Alacaklar
2.570.877 27.099
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 0 27.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.570.877 0
Diğer Alacaklar
40.662.708 16.120.019
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 33.525.509 9.746.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.137.199 6.373.486
Stoklar
75.733.501 75.733.501
Peşin Ödenmiş Giderler
10 101.397.515 29.883.168
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 21.947
Diğer Dönen Varlıklar
5.659.249 4.435.137
ARA TOPLAM
234.292.572 134.814.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
234.292.572 134.814.987
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9.130.033 741.881
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.063.934 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.066.099 741.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
322.374.674 305.170.459
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 136.778.750 136.778.750
Maddi Duran Varlıklar
13 9.331.976 9.641.470
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 178.150 184.515
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
178.150 184.515
Peşin Ödenmiş Giderler
10 759.757
Diğer Duran Varlıklar
16.806.177 16.806.177
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
495.359.517 469.323.252
TOPLAM VARLIKLAR
729.652.089 604.138.239
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.036.269 12.452.679
Ticari Borçlar
30.207.461 103.853.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 72.643.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
30.207.461 31.209.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.561.826 4.280.530
Diğer Borçlar
161.773.284 95.786.218
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 147.336.688 83.075.836
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.436.596 12.710.382
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.155.813 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.155.813 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.220.175 28.364.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 342.218 202.927
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 39.877.957 28.161.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.500
ARA TOPLAM
256.954.828 244.738.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.954.828 244.738.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.667.844
Ticari Borçlar
0 0
Çalışa 748.055
Diğer Borçlar
4.077.711 1.239.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.077.711 1.239.228
Uzun Vadeli Karşılıklar
649.028 449.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
649.028 449.694
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 10.784.340 6.946.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.511.079 15.051.237
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
272.465.907 259.790.127
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
455.581.842 342.743.772
Ödenmiş Sermaye
17 321.702.935 232.707.815
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 17.350.589 441.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 81.654 81.654
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.654 81.654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 81.654 81.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 290.632.112 290.631.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -181.068.521 -208.089.634
Net Dönem Karı veya Zararı
17 6.933.877 27.021.450
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.604.340 1.604.340
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
457.186.182 344.348.112
TOPLAM KAYNAKLAR
729.652.089 604.138.239
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 940.973 11.901.509 471.648 7.980
Satışların Maliyeti
18 -2.180.457 -11.118.496 -1.105.972 -306.938
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.239.484 783.013 -634.324 -298.958
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.239.484 783.013 -634.324 -298.958
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.573.661 -1.531.399 -1.278.892 -1.035.077
Pazarlama Giderleri
19 0 -7.636 0 -2.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 17.883.857 4.866.791 -432.145 950.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -11.724.411 -11.926.343 -8.228.815 -9.615.620
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.346.301 -7.815.574 -10.574.176 -10.001.578
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
-283.555 -2.165.995 -601.847 -1.544.031
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17.204.216 -2.362.846 8.265.437 -1.098.466
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.266.962 -12.344.415 -2.910.586 -12.644.075
Finansman Gelirleri
21 0 838.473 0 716.944
Finansman Giderleri
21 -8.495.161 -8.472.438 -6.688.043 -4.536.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.771.801 -19.978.380 -9.598.629 -16.463.948
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.837.924 2.478.383 -1.917.123 349.864
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 24.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.837.924 2.478.383 -1.917.123 325.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.933.877 -17.499.997 -11.515.752 -16.114.084
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.933.877 -17.499.997 -11.515.752 -16.114.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.283.074 0 -1.221.748
Ana Ortaklık Payları
6.933.877 -16.216.923 -11.515.752 -14.892.336
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02160000 -0,06970000 0,05770000 -0,06400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.933.877 -17.499.997 -11.515.752 -16.114.084
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.283.074 0 -1.221.748
Ana Ortaklık Payları
6.933.877 -16.216.923 -11.515.752 -14.892.336
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057367
BIST