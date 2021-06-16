***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 16.06.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı, toplantı nisabı sağlanamadığı için tehir edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 20.05.2021Genel Kurul Tarihi 16.06.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018, 2019 ve 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,3 - 2018, 2019 ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,4 - 2018, 2019 ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,7 - Yönetim Kurulu'nun 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim şirketinin seçilmesinin görüşülmesi,10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018, 2019 ve 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,12 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018, 2019 ve 2020 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2021 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018, 2019 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Yeşil Yapı 2018-2019-2020 Yılları GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Yeşil Yapı 2018_2019_2020 Yılları GK Gündem İlan Metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 16.06.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı, toplantı nisabı sağlanamadığı için ileri bir tarihe tehir edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 YEŞİL YAPI 16.06.2021 TARİHLİ GK TEHİR TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 YEŞİL YAPI 16.06.2021 TARİHLİ GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI TEHİR TUTANAĞIYeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2018,2019 ve 2020 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 16.06.2021 Çarşamba günü saat 11:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2021 tarih ve 64728354 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN gözetiminde toplanıldı.Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.05.2021 tarih ve 10334 sayılı nüshasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) ile www.yyapi.com.tr Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 232.707.815,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815,00 adet paydan 2.613.709,50 adet payın vekaleten, 21.886 adet payın da (EGKS) Elektronik genel kurul sisteminde Tevdi Temsilci olarak, toplam 2.635.595,50 TL karşılığı payların toplantıda katılım sağlandığı tespit edilmiştir. Böylece gerek TTK 414. Maddesine ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine 15 dakika beklenilmesine rağmen toplantının açılabilmesi için Türk Ticaret Kanuna göre sermayenin ¼'ü olan gerekli nisabın sağlanamadığının tespiti ile toplantının açılamayacağı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından belirtildi ve yasal nisap sağlanamadığından toplantı tehir edildi. 2018,2019 ve 2020 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde saat 11:20'da düzenlendi ve imzalandı. 16.06.2021Bakanlık Temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Mali işler DirektörüHakan Özkan Yaşar Altıparmak Ersin Bengülhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942715BIST