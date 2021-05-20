***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Şirketimizin 06.11.2020 tarihinde yapılan 2018 ve 2019 yıllarına ait genel kurul toplantısı kararları ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescil edilmediği için kar dağıtım süreci iptal edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 06.11.2020 tarihinde yapılan 2018 ve 2019 yıllarına ait genel kurul toplantısı kararları ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescil edilmediği için kar dağıtım süreci iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937053BIST