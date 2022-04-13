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***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

13.04.2022 18:25
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2022 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.  
  ''2021 yılında, Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin bu rapor kapsamına giren ilişkili şirketlerinden  Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., ve Yeşil Global Enerji A.Ş. ile yapmış olduğu işlemler, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir.
 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,  ve Yeşil Global Enerji A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2021 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2022 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2021 yılında gerçekleştirdiği yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2022 yılında da ilgili kuruluşlardan aynı koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020155


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