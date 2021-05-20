***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.05.2021 18:46
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 2018,2019 ve 2020 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 16.06.2021 tarihinde şirket merkezinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 20.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.06.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
YYAPI, TRABROVA91S5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YYAPI, TRABROVA91S5 0 0
Ek Açıklamalar
GÜNDEM 7) Yönetim Kurulu'nun 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamamasına, 4.366.148,70-TL olan 2018 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına,
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamamasına,6.217.723,64-TL olan 2019 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına,
Şirketimizin 2020yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 16.695.824,76-TL Kar'ın dağıtılmayıp geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine ilişkin teklifler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yeşil Yapı 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Yeşil Yapı 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 3 Yeşil Yapı 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 232.707.815
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.277.046,39
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Genel kurul onayına sunulan Kar Dağıtım tabloları açıklama ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937057
BIST