***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2018,2019 ve 2020 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 16.06.2021 tarihinde şirket merkezinde yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 20.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.06.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)YYAPI, TRABROVA91S5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)YYAPI, TRABROVA91S5 0 0Ek AçıklamalarGÜNDEM 7) Yönetim Kurulu'nun 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamamasına, 4.366.148,70-TL olan 2018 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına,Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamamasına,6.217.723,64-TL olan 2019 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına,Şirketimizin 2020yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 16.695.824,76-TL Kar'ın dağıtılmayıp geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine ilişkin teklifler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yeşil Yapı 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Yeşil Yapı 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 3 Yeşil Yapı 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUYEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 232.707.8152. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.277.046,39Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıGenel kurul onayına sunulan Kar Dağıtım tabloları açıklama ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937057BIST