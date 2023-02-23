***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 21.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.01.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.12.2022 tarihinde yapmış olduğu 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, kurulun 31.01.2023 tarihli ve :E-29833736-110.04.04-32587 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.SPK onaylı tadil metni, Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2023 tarihinde onaylanmış olup,ilgili yazı 23.02.2023 tarihinde şirketimize ulaşmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yeşil Yapı Sermaye Tavan Onayı Spk.pdfEK: 2 YEŞİL YAPI TADİL METNİ TİC. BAK. ONAYLI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116429BIST