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***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.04.2024 11:38
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 9.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 08.04.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yapılan öneri neticesinde
Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YEŞİL YAPI END.ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269705


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