***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 9.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 08.04.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yapılan öneri neticesindeŞirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine,Katılanların oy birliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 YEŞİL YAPI END.ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269705BIST