***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliğiİstanbul İli Esenyurt İlçesi 2949 Ada 7 Parsel ile 2947 Ada 54 Parselde yer alan 17 Adet Konut AlımıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü2.307 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21.05.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli6.757.442İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)5,11%Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)2,90%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,12%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)8,88%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)23,89%Alım KoşullarıCari Hesaba Mahsubenİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.05.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafYeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili TarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/12/1899Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal Karşılaştırma YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2019 KD-GR-1420 / 31.12.2019 KD-GR-1423Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar6.757.442İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun bugün aldığı kararla İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 2949 Ada, 7 Parselde kayıtlı "Innovia 1" 2947 ada 54 nolu parselde yer alan Innnovia 2 adıyla maruf Proje'de Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından KDV hariç 6.757.442 TL olarak değerlemesi yapılan tahsisli alanlar dahil brüt 2.307 m2lik 17 adet konut niteliğinde bağımsız bölümün, tapu kayıt ve stok farklılıklarının giderilmesini teminen Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den KDV hariç toplam 6.757.442 TL bedelle alımına, Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı %1,12 b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %5,11 c) Deviralınacak mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %23,89 olup, Yapılacak işleminin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %50 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846301BIST