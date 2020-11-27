***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun bugün almış olduğu kararlarla ilgili açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.- Şirketimiz yönetim kurulu başkanı Sn.Kamil Engin YEŞİL yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Boşalan üyeliğe yapılacak ilk genel kurulda görüşülmek üzere Sn.Cengiz DİLLİ'nın atanmasına karar verilmiştir.- Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri görev bölümü yapmış olupYönetim Kurulu Başkanlığına Alaittin SILAYDIN,Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Yaşar ALTIPARMAK, Resul KURT, Metin BAŞER ve Cengiz DİLLİ'nin seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890372BIST