***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK TARAFINDAN ONAYLANAN İHRAÇ BELGESİ HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 232.707.815Ulaşılacak Sermaye (TL) 338.612.008Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)YYAPI, TRABROVA91S5 232.707.815 105.904.193 45,50951 YYAPI, TRABROVA91S5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 232.707.815 105.904.193,000 45,50951Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi KAMİL ENGİN YEŞİLBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 04.04.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak1. Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 232.707.815 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 105.904.193 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,2. Kamil Engin Yeşil'in 105.904.193 TL tutarındaki Şirketimizden olan nakit ve muaccel alacaklarına mahsuben, nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 105.904.193 TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle, ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,3. İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Kamil Engin Yeşil'e tahsis edilmesine,4. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Kamil Engin Yeşil'e Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,5. Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine,6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine ilişkin alınan karara istinaden 04.04.2022 Sermaye Piyasası Kurulu'na tahsisli sermaye artırımı başvurusunda bulunulmuştur.Şirketimizin 04.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artırımı ile ilgili olarak ihraç belgesinin onayna ilişkin Kurul kararı SPK' nun 14.04.2022 tarihli ve 18 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi şirketimize ulaşmış olup onaylı belge ektedir.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK_Onayli_Ihrac_Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023013BIST